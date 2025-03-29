Ваша ошибка весной — и чеснок стал жёлтым: как этого избежать

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной чеснок радует сочной зеленью, а летом — хрустящими головками. Но если листья начали желтеть — не игнорируйте сигнал. Это не каприз, а крик о помощи. Разберёмся, почему так происходит и как помочь посадкам, пока не стало поздно.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Forster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чеснок

Почему желтеют листья у чеснока

Причин всего пять, и почти каждая — с последствиями. Главное — вовремя понять, с чем вы столкнулись.

1. Чесноку не хватает питания

Первая и самая частая причина — дефицит полезных веществ. Весной растениям особенно важны:

Азот — нужен в самом начале сезона для роста ботвы. Его можно дать через растворы мочевины, аммиачной селитры или нашатырного спирта.

Калий и фосфор — важны летом, когда формируются головки. Подойдут настои на золе, банановой кожуре, окопнике или растворы сульфата калия.

Все удобрения вносят только в растворённом виде, под корень, по увлажнённой и рыхлой почве. После подкормки лучше замульчировать грядку соломой, чтобы сохранить влагу.

2. Резкое похолодание

Чеснок — не фанат возвратных заморозков. Весной особенно важно быть готовыми к резким похолоданиям.

Что делать:

на ночь укрывать всходы бутылками или нетканкой;

при побитых листьях опрыскать посадки "Эпином" для восстановления;

провести профилактику фунгицидом, чтобы избежать болезней.

3. Застой воды в почве

Частый полив, особенно в холодную погоду, приводит к загниванию корней. Чеснок любит влагу, но в меру.

Решения:

выбирайте для посадок возвышенные места;

формируйте грядки с канавками для отвода воды;

рыхлите почву после дождей, чтобы избежать уплотнения.

4. Кислый грунт

Чеснок плохо переносит кислую почву. В тяжёлой, плотной земле с высоким pH он чахнет и загнивает.

Советы:

осенью раз в 5-7 лет вносите доломитовую муку;

не используйте навоз и хвойные опилки — они закисляют землю;

проливайте грядки раствором золы или нашатырного спирта.

5. Болезни и вредители

Если листья не просто желтеют, но покрываются пятнами, сохнут или гниют, виноваты грибки или насекомые.

Признаки:

мраморная окраска, ржавчина, налёт;

личинки и насекомые на листьях и в почве;

гниль и мягкость зубчиков при выкапывании.

Чем бороться:

удалите заражённые растения;

опрыскайте грядку бордоской жидкостью, медным купоросом или "Фитоспорином";

при насекомых используйте "Актару" и добавьте настои золы, перекиси или нашатыря;

для профилактики сажайте рядом календулу и тимьян.

Что делать, чтобы чеснок не желтел

Лучшее лечение — профилактика.

Следуйте этим правилам:

Меняйте место посадки каждый сезон, не сажайте после картофеля.

Используйте только здоровые зубчики, особенно если в прошлом году чеснок болел.

Контролируйте кислотность почвы, особенно после внесения удобрений.

Укрывайте всходы в апреле-мае, особенно в регионах с резкими ночными похолоданиями.

Весной давайте азот, летом — калий и фосфор. Чётко по фазам роста.

Своевременно прекращайте подкормки — ближе к июлю верхняя часть желтеет естественным образом, сигнализируя о созревании.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



