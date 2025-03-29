Малина будет размером с клубнику: чем подкормить весной для рекордного урожая

С приходом весны малина начинает просыпаться — и как только вы заметили первые набухшие почки, пора брать лейку и удобрения. Если проспать весеннюю подкормку, малина вырастет хилой, а ягоды будут кислыми и мелкими. Ниже — удобная и чёткая система из 17 удобрений: что, когда и зачем.

Фото: pixabay.com by ulleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Зачем малина весной требует подкормки

За 1-2 сезона куст вытягивает из земли все питательные вещества.

От недостатка питания побеги становятся слабыми, ягоды — мелкими и кислыми.

От весенней подкормки зависит урожай не только в этом году, но и в следующем.

Весенняя подкормка делится на 3 этапа — под каждый этап нужны свои вещества.

1. Начало вегетации — подкормки на рост зелени

Когда почва прогрелась до +7…+9°C и малина "проснулась", ей нужен азот - он отвечает за наращивание листьев и побегов.

Лучшие удобрения в этот период:

Карбамид (мочевина) — 20-30 г/м² (в сухом виде или в растворе)

Нитроаммофоска — до 35 г/м² (сухое внесение, рыхление)

Аммиачная селитра — 30-40 г/м²

Настой коровяка — 100 г на 10 л воды, 5 л под куст

Настой куриного помета — 50 г на 10 л воды

Перегной — 3-5 кг/м² (как мульча или под рыхление)

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Совет: можно совмещать органику и минеральные удобрения — малина это любит.

2. Бутонизация — когда малина готовится к цветению

Сейчас важно усилить закладку цветков, а значит, в приоритете фосфор и калий, азот — по минимуму.

Что дать кусту в этот момент:

Диаммофоска — 10-15 г на куст

Нитроаммофоска — 10-15 г в 5 л воды

Гумат калия — 5-10 мл на ведро воды

Дрожжевой настой — 100 г дрожжей + 100 г сахара на 5 л, настоять, разбавить 1:10, полить

Через 7 дней — зольная подкормка.

3. Цветение — когда формируются ягоды

Сейчас решают всё калий и фосфор — они отвечают за сладость, крупность и сочность ягод.

Топ-подкормки для цветущей малины:

Сульфат калия — 1 ст. ложка на куст (сухой или в воде)

Суперфосфат — 1 ст. ложка на куст

Калийная селитра — 30-40 г на ведро, 5 л под куст

Сернокислый калий — 15-20 г на 5 л воды

Зола — 250-300 г на куст (сухая или в настое)

Крапивный настой — настоять 2 дня, развести 1:5, полить

Что положить в лунку при посадке малины

Для новичков — важно заложить питание в яму при посадке, чтобы кусту хватило на 2-3 года.

На м²: ведро компоста, 1 ст. ложка сульфата калия, 300 г золы

В лунку: компост + песок + земля (по 1 части), 1 ст. ложка нитроаммофоски, 1 стакан золы

Засыпать немного почвы, чтобы корни не касались удобрений

Полезные советы по подкормке малины весной

Не подкармливайте по сухой почве — обязательно полейте за 3-4 часа до процедуры.

Внекорневые опрыскивания делайте утром или вечером в сухую безветренную погоду.

Не лейте раствор по листьям, если он для корня — это вызовет ожоги.

Никогда не превышайте дозировки — перекорм даёт зелень, но не ягоды.

Удаляйте осадок и тщательно размешивайте гранулы — чтобы не жгли корни.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

