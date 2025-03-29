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Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке

2:54
Садоводство

Хрен на огороде — это не всегда радость. Быстро разрастается, агрессивно захватывает территорию, не боится ни холода, ни жары, ни химии. И чем больше вы пытаетесь его выкапывать, тем сильнее он наступает. Ниже — подробная инструкция по борьбе с этим "вездесущим солдатом" огорода.

Хрен
Фото: commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хрен

Почему хрен — как сорняк: в чём его сила

Хрен размножается не столько семенами, сколько корневыми отростками с "глазками". Стоит лишь повредить корень, как из каждого кусочка появляется новое растение. Он выживает при -45°C, не боится засухи и избытка влаги, его не берет большинство гербицидов. Это делает его по-настоящему живучим "захватчиком".

Способы борьбы с хреном: от тяпки до гербицида

  1. Правильное выкапывание
    Забудьте про лопату — только вилы. Корень выкапывается аккуратно, в радиусе до метра, без обломков. Почву надо просеять, чтобы убрать даже мелкие фрагменты. Один корешок — и через год всё по новой.

  2. Затемнение
    Весной укройте участок плотной тёмной плёнкой, шифером или металлом. Без солнца фотосинтез невозможен, растение ослабевает. Метод работает за сезон-два.

  3. Гербициды
    Подходят только препараты сплошного действия: Раундап, Торнадо, Ураган. Используйте строго по инструкции, наносите на листья в сухую погоду. Не применяйте рядом с посадками.

  4. Передозировка удобрениями
    На корне делают надрезы и засыпают мочевину. Либо в августе подкармливают азотом, срезают листья, снова подкармливают — до истощения. Зимой ослабленный куст не выживет.

  5. Вытеснение сидератами
    Засейте участок рожью, клевером или райграсом. Они подавят хрен своей корневой системой. Через пару лет культура исчезнет.

  6. Регулярная подрезка листвы
    Стойкое, но эффективное решение — как только появляются листья, срезать их под ноль. Постоянная потеря зелени истощит корневую систему.

  7. Соль и уксус
    Засыпать место соли с уксусом. Метод жесткий, подходит только для локального применения. После нужно раскислять землю.

  8. Комбинированный способ
    Выкапывание + затемнение + посадка тыквенных или других культур. Хорошо работает, если действовать пошагово и системно.

Как не допустить захвата участка хреном

  • При посадке ограничьте корни — используйте вкопанные ведра, баки без дна, бордюры.

  • Если куст уже растёт, вкопайте вокруг него металлический или пластиковый барьер на глубину минимум 50 см.

  • Не оставляйте обрезки корней на грядке — они все приживутся.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae). Популярное культурное растение; листья и корни используются в кулинарии и медицине.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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