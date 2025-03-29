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Цветут как безумные: как правильно ухаживать за пионами, чтобы они радовали весь сезон

3:41
Садоводство

Пионы — одни из самых любимых и благодарных садовых цветов. Они не требуют особых условий, но если соблюсти все тонкости ухода, можно добиться поистине волшебного цветения. Поговорим о том, как правильно сажать пионы, ухаживать за ними на клумбе, готовить к зиме и продлевать жизнь букета.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Где посадить пионы, чтобы они цвели пышно

Выбирайте участок с утренним и вечерним солнцем, но без полуденной жары. Пионы не любят сильную тень, но и палящее солнце — не их стихия. Важно, чтобы место было защищено от ветров, с хорошей дренажной почвой, желательно суглинком или черноземом. Подземные воды должны быть глубже 1 метра.

Когда и как сажать пионы

Лучшее время — сентябрь. Осенью растение легче переносит пересадку. Весной посадка тоже возможна, но рискованная: в жару молодые кусты часто не приживаются. Яму копают на 60 см в глубину и ширину, добавляют дренаж, навоз, золу, муку доломитовую или костную, компост. Почки роста заглубляют на 3,5-5 см — и ни сантиметром больше, иначе цветения не будет.

Полив: не часто, но правильно

Пионы не нуждаются в частом поливе. Достаточно раз в 7-10 дней, но обильно. Лейте не под корень, а в зоне, где находятся впитывающие корешки — у молодых кустов это 20-25 см от центра, у взрослых — 40 см. Для удобства можно сделать круговую канавку или использовать шланг с отверстиями.

Подкормка: когда и чем

В первые 2 года — никаких удобрений, если почва была подготовлена. С третьего года — 4 подкормки: после схода снега, при бутонизации, в цветении и после него. Подойдут фосфорно-калийные смеси, органика. Азот — только по необходимости и в малых дозах. Переизбыток азота даст пышную листву, но без бутонов.

Обрезка и формирование куста

После цветения удалите все увядшие бутоны и листья. Осенью, когда стебли пожелтеют, обрежьте их до 4-5 см от земли. Лучше делать это в сухой день, чтобы избежать гнили. Весной не спешите — некоторые сорта долго "просыпаются".

Защита от болезней и вредителей

Профилактика — лучшее лечение. Не загущайте посадки, убирайте опавшую листву, обрабатывайте кусты бордоской смесью, медным купоросом или биофунгицидами. Против насекомых используйте инсектициды и народные средства (мыло, сода, уксус). Привлекайте птиц — они уничтожат вредителей лучше всякой химии.

Зимовка: как укрыть и что делать весной

После обрезки кусты мульчируют (листвой, торфом, компостом), особенно молодые и ослабленные. В бесснежные зимы дополнительно укройте геотекстилем. Весной не спешите убирать укрытие и рыхлить землю — ждите, пока появятся ростки.

Как ухаживать за пионами в букете

  • Подрезайте стебли каждый день.

  • Убирайте листья ниже уровня воды.

  • Ставьте в тень, вдали от сквозняков.

  • Наливайте тёплую воду для закрытых бутонов, холодную — для раскрывшихся.

  • Добавляйте подкормку для срезанных цветов или немного сахара и лимонной кислоты.

  • Для "реанимации" используйте влажную бумагу и опрыскивание.

Уточнения

Пио́н — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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