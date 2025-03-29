Совместные посадки помогают экономить место, защищать овощи от вредителей и даже улучшать вкус урожая. Но только если подобрать правильных компаньонов. Одни растения обогащают почву, другие отпугивают насекомых, третьи просто не мешают капусте развиваться. А вот "неудачные соседи" могут всё испортить.
Овощи:
Свекла — повышает качество урожая, но требует свободного места, лучше сажать рядом, а не вперемешку.
Картофель — неплохой сосед, если соблюдать дистанцию, особенно хорошо сочетается с ранней или поздней капустой.
Горох, фасоль, бобы — обогащают почву азотом, нужным капусте.
Кабачки и огурцы — по периметру защищают от слизней, но не между кочанами.
Чеснок — отпугивает вредителей, особенно тлю и капустную муху.
Лук — может служить репеллентом, но сам страдает от избытка влаги, поэтому растёт слабо.
Зелень:
Укроп — привлекает полезных насекомых и улучшает вкус капусты.
Мята — дезориентирует вредителей своим запахом.
Кориандр (кинза) — мощный естественный репеллент, особенно при цветении.
Тимьян — хорошо отпугивает моль и блошек, но требует сухого места — сажать по краям.
Розмарин — защищает не только капусту, но и весь огород.
Цветы:
Ромашка — отпугивает вредителей и помогает в профилактике болезней.
Пиретрум — ядовит для насекомых-вредителей.
Бархатцы — защищают от капустной белянки, совки и других вредителей.
Календула — отпугивает гусениц и тлю, улучшает почву.
Тысячелистник — привлекает хищников, поедающих тлю.
Другие хорошие компаньоны:
Лаванда, шалфей, чабрец, мелисса — приятный аромат для человека, но ужас для вредных насекомых.
Полынь и пижма — особенно мощные репелленты, но не всем нравится их запах.
Шпинат — вытягивает воду, нарушая водный режим капусты.
Морковь, перец, тыква, виноград — забирают из почвы много питательных веществ.
Фенхель — угнетает рост капусты.
Петрушка — вытягивает микроэлементы, угнетая рост.
Клубника — может начать гнить от лишней влаги.
Томаты — конкурируют за питание, привлекают тех же вредителей.
Настурция — может отвлечь гусениц от капусты, но часто наоборот привлекает их.
Другие крестоцветные (редис, редька, кольраби) — болеют тем же, что и капуста, заражение мгновенное.
На соседней грядке — для культур с крупной корневой системой или широкими листьями.
Между кочанами — для зелени, компактных цветов и овощей с глубокими корнями.
Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.