Что посадить в капусту, чтобы собрать в два раза больше урожая

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совместные посадки помогают экономить место, защищать овощи от вредителей и даже улучшать вкус урожая. Но только если подобрать правильных компаньонов. Одни растения обогащают почву, другие отпугивают насекомых, третьи просто не мешают капусте развиваться. А вот "неудачные соседи" могут всё испортить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Лучшие соседи для капусты: овощи, зелень, цветы

Овощи:

Свекла — повышает качество урожая, но требует свободного места, лучше сажать рядом, а не вперемешку.

Картофель — неплохой сосед, если соблюдать дистанцию, особенно хорошо сочетается с ранней или поздней капустой.

Горох, фасоль, бобы — обогащают почву азотом, нужным капусте.

Кабачки и огурцы — по периметру защищают от слизней, но не между кочанами.

Чеснок — отпугивает вредителей, особенно тлю и капустную муху.

Лук — может служить репеллентом, но сам страдает от избытка влаги, поэтому растёт слабо.

Зелень:

Укроп — привлекает полезных насекомых и улучшает вкус капусты.

Мята — дезориентирует вредителей своим запахом.

Кориандр (кинза) — мощный естественный репеллент, особенно при цветении.

Тимьян — хорошо отпугивает моль и блошек, но требует сухого места — сажать по краям.

Розмарин — защищает не только капусту, но и весь огород.

Цветы:

Ромашка — отпугивает вредителей и помогает в профилактике болезней.

Пиретрум — ядовит для насекомых-вредителей.

Бархатцы — защищают от капустной белянки, совки и других вредителей.

Календула — отпугивает гусениц и тлю, улучшает почву.

Тысячелистник — привлекает хищников, поедающих тлю.

Другие хорошие компаньоны:

Лаванда, шалфей, чабрец, мелисса — приятный аромат для человека, но ужас для вредных насекомых.

Полынь и пижма — особенно мощные репелленты, но не всем нравится их запах.

Что лучше не сажать рядом с капустой:

Шпинат — вытягивает воду, нарушая водный режим капусты.

Морковь, перец, тыква, виноград — забирают из почвы много питательных веществ.

Фенхель — угнетает рост капусты.

Петрушка — вытягивает микроэлементы, угнетая рост.

Клубника — может начать гнить от лишней влаги.

Томаты — конкурируют за питание, привлекают тех же вредителей.

Настурция — может отвлечь гусениц от капусты, но часто наоборот привлекает их.

Другие крестоцветные (редис, редька, кольраби) — болеют тем же, что и капуста, заражение мгновенное.

Где лучше размещать компаньонов:

На соседней грядке — для культур с крупной корневой системой или широкими листьями.

Между кочанами — для зелени, компактных цветов и овощей с глубокими корнями.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

