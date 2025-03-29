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Что посадить в капусту, чтобы собрать в два раза больше урожая

3:03
Садоводство

Совместные посадки помогают экономить место, защищать овощи от вредителей и даже улучшать вкус урожая. Но только если подобрать правильных компаньонов. Одни растения обогащают почву, другие отпугивают насекомых, третьи просто не мешают капусте развиваться. А вот "неудачные соседи" могут всё испортить.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Лучшие соседи для капусты: овощи, зелень, цветы

Овощи:

  • Свекла — повышает качество урожая, но требует свободного места, лучше сажать рядом, а не вперемешку.

  • Картофель — неплохой сосед, если соблюдать дистанцию, особенно хорошо сочетается с ранней или поздней капустой.

  • Горох, фасоль, бобы — обогащают почву азотом, нужным капусте.

  • Кабачки и огурцы — по периметру защищают от слизней, но не между кочанами.

  • Чеснок — отпугивает вредителей, особенно тлю и капустную муху.

  • Лук — может служить репеллентом, но сам страдает от избытка влаги, поэтому растёт слабо.

Зелень:

  • Укроп — привлекает полезных насекомых и улучшает вкус капусты.

  • Мята — дезориентирует вредителей своим запахом.

  • Кориандр (кинза) — мощный естественный репеллент, особенно при цветении.

  • Тимьян — хорошо отпугивает моль и блошек, но требует сухого места — сажать по краям.

  • Розмарин — защищает не только капусту, но и весь огород.

Цветы:

  • Ромашка — отпугивает вредителей и помогает в профилактике болезней.

  • Пиретрум — ядовит для насекомых-вредителей.

  • Бархатцы — защищают от капустной белянки, совки и других вредителей.

  • Календула — отпугивает гусениц и тлю, улучшает почву.

  • Тысячелистник — привлекает хищников, поедающих тлю.

Другие хорошие компаньоны:

  • Лаванда, шалфей, чабрец, мелисса — приятный аромат для человека, но ужас для вредных насекомых.

  • Полынь и пижма — особенно мощные репелленты, но не всем нравится их запах.

Что лучше не сажать рядом с капустой:

  • Шпинат — вытягивает воду, нарушая водный режим капусты.

  • Морковь, перец, тыква, виноград — забирают из почвы много питательных веществ.

  • Фенхель — угнетает рост капусты.

  • Петрушка — вытягивает микроэлементы, угнетая рост.

  • Клубника — может начать гнить от лишней влаги.

  • Томаты — конкурируют за питание, привлекают тех же вредителей.

  • Настурция — может отвлечь гусениц от капусты, но часто наоборот привлекает их.

  • Другие крестоцветные (редис, редька, кольраби) — болеют тем же, что и капуста, заражение мгновенное.

Где лучше размещать компаньонов:

  • На соседней грядке — для культур с крупной корневой системой или широкими листьями.

  • Между кочанами — для зелени, компактных цветов и овощей с глубокими корнями.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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