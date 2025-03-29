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Лук сгнил в погребе? Причина может быть в этом крошечном вредителе

1:55
Садоводство

Выглядит свежим, пахнет крепким урожаем, а через пару недель в погребе — мягкий, с налётом и слизью. Это не просто обидно — это шейковая гниль, болезнь, которая поражает лук и проявляется уже после сбора урожая. И чаще всего она приходит не одна, а в "компании" вредителей, особенно коварных трипсов.

Репчатый лук
Фото: flickr. com by Eunice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Репчатый лук

Как распознать шейковую гниль

На этапе хранения:

  • Луковица становится мягкой у основания шейки

  • Появляется слизь, сероватый налёт, тёмные пятна

  • Запах — неприятный, кислый

  • При разрезе — признаки гнили внутри

Часто заболевание заносится ещё во время вегетации. Переносчики — трипсы, микроскопические насекомые, которые селятся между чешуйками и активно портят урожай ещё в земле.

Как спасти лук от гнили заранее

Народные методы не хуже химии, особенно если действовать заблаговременно. Вот два проверенных способа:

Травяной настой

Смешайте:

  • по одному пучку полыни, мяты и валерианы

  • залейте ведром горячей воды

  • настаивайте сутки

  • обрабатывайте растения 3-4 раза за сезон

Эти растения отпугивают трипсов, одновременно укрепляя иммунитет лука.

Хвойный отвар

Если поблизости лес — считайте, что у вас есть "прививка" от гнили:

  • Соберите 2 кг хвойного опада

  • Залейте 10 л кипятка

  • Через 4 часа настой готов

  • Поливайте лук по листу и вокруг грядки — регулярно

Хвоя содержит природные фитонциды, убивающие бактерии и грибки, а ещё - отпугивает насекомых.

Как усилить эффект

  • Обрабатывайте грядки вечером или в пасмурный день

  • После сбора — хорошо просушите лук на воздухе

  • Храните только здоровые, плотные луковицы

  • Не забывайте протравливать посадочный материал перед высадкой

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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