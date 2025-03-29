Лук сгнил в погребе? Причина может быть в этом крошечном вредителе

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выглядит свежим, пахнет крепким урожаем, а через пару недель в погребе — мягкий, с налётом и слизью. Это не просто обидно — это шейковая гниль, болезнь, которая поражает лук и проявляется уже после сбора урожая. И чаще всего она приходит не одна, а в "компании" вредителей, особенно коварных трипсов.

Фото: flickr. com by Eunice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Репчатый лук

Как распознать шейковую гниль

На этапе хранения:

Луковица становится мягкой у основания шейки

Появляется слизь, сероватый налёт, тёмные пятна

Запах — неприятный, кислый

При разрезе — признаки гнили внутри

Часто заболевание заносится ещё во время вегетации. Переносчики — трипсы, микроскопические насекомые, которые селятся между чешуйками и активно портят урожай ещё в земле.

Как спасти лук от гнили заранее

Народные методы не хуже химии, особенно если действовать заблаговременно. Вот два проверенных способа:

Травяной настой

Смешайте:

по одному пучку полыни, мяты и валерианы

залейте ведром горячей воды

настаивайте сутки

обрабатывайте растения 3-4 раза за сезон

Эти растения отпугивают трипсов, одновременно укрепляя иммунитет лука.

Хвойный отвар

Если поблизости лес — считайте, что у вас есть "прививка" от гнили:

Соберите 2 кг хвойного опада

Залейте 10 л кипятка

Через 4 часа настой готов

Поливайте лук по листу и вокруг грядки — регулярно

Хвоя содержит природные фитонциды, убивающие бактерии и грибки, а ещё - отпугивает насекомых.

Как усилить эффект

Обрабатывайте грядки вечером или в пасмурный день

После сбора — хорошо просушите лук на воздухе

Храните только здоровые, плотные луковицы

Не забывайте протравливать посадочный материал перед высадкой

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

