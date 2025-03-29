Лук сгнил в погребе? Причина может быть в этом крошечном вредителе

Выглядит свежим, пахнет крепким урожаем, а через пару недель в погребе — мягкий, с налётом и слизью. Это не просто обидно — это шейковая гниль, болезнь, которая поражает лук и проявляется уже после сбора урожая. И чаще всего она приходит не одна, а в "компании" вредителей, особенно коварных трипсов.
На этапе хранения:
Луковица становится мягкой у основания шейки
Появляется слизь, сероватый налёт, тёмные пятна
Запах — неприятный, кислый
При разрезе — признаки гнили внутри
Часто заболевание заносится ещё во время вегетации. Переносчики — трипсы, микроскопические насекомые, которые селятся между чешуйками и активно портят урожай ещё в земле.
Народные методы не хуже химии, особенно если действовать заблаговременно. Вот два проверенных способа:
Смешайте:
по одному пучку полыни, мяты и валерианы
залейте ведром горячей воды
настаивайте сутки
обрабатывайте растения 3-4 раза за сезон
Эти растения отпугивают трипсов, одновременно укрепляя иммунитет лука.
Если поблизости лес — считайте, что у вас есть "прививка" от гнили:
Соберите 2 кг хвойного опада
Залейте 10 л кипятка
Через 4 часа настой готов
Поливайте лук по листу и вокруг грядки — регулярно
Хвоя содержит природные фитонциды, убивающие бактерии и грибки, а ещё - отпугивает насекомых.
Обрабатывайте грядки вечером или в пасмурный день
После сбора — хорошо просушите лук на воздухе
Храните только здоровые, плотные луковицы
Не забывайте протравливать посадочный материал перед высадкой
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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