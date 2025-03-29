Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники

На первый взгляд кабачки — простая и неприхотливая культура. Однако одна из главных ошибок садоводов — чрезмерная уверенность в этом. Пока кусты радуют бурной зеленью и обилием завязей, под листьями часто происходит тихая трагедия: плоды начинают гнить, не успев вырасти. Почему это случается и что с этим делать — разберёмся по порядку.
Кабачки плохо переносят сырость и холод, особенно в пасмурную и дождливую погоду. Завязи сбрасываются, а те, что остаются, легко поражаются гнилью. Защитить растения помогут плёнка, тент или старые зонты — всё, что убережёт от переувлажнения и ночных похолоданий.
Густая посадка и тень — главные враги кабачка. Растениям нужен свет, воздух и простор. Кроме того, нельзя сажать кабачки рядом с другими тыквенными — болезни передаются мгновенно.
Многие поливают кабачки ежедневно — и совершают грубую ошибку. Лучше делать это раз в 7-10 дней, но обильно, под корень и только тёплой водой. Мульча поможет удержать влагу и не даст плодам соприкасаться с сырой землёй.
Мучнистая роса, серая гниль, насекомые-переносчики грибков — всё это быстро уничтожает урожай. При первых признаках надо удалить заражённые части растения и обработать кусты фунгицидами.
Избыток азота делает зелень пышной, но мешает проветриванию. А недостаток кальция, йода и бора вызывает загнивание кончиков плодов. Проблему решают сбалансированные подкормки и внекорневые обработки по листу.
Если гниль появляется уже на бутоне — возможно, он просто не был опылён. Без насекомых цветок не засыхает, а превращается в склизкую массу. Решение — партенокарпические сорта и посадка ярких цветов рядом.
Удалите все загнивающие завязи, оборвите лишние листья, проредите посадки. Не давайте плодам лежать на мокрой земле, мульчируйте. А главное — действуйте на опережение: подкармливайте вовремя, следите за поливом и выбирайте правильное место посадки.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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