Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд кабачки — простая и неприхотливая культура. Однако одна из главных ошибок садоводов — чрезмерная уверенность в этом. Пока кусты радуют бурной зеленью и обилием завязей, под листьями часто происходит тихая трагедия: плоды начинают гнить, не успев вырасти. Почему это случается и что с этим делать — разберёмся по порядку.

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачок

1. Нестабильная погода

Кабачки плохо переносят сырость и холод, особенно в пасмурную и дождливую погоду. Завязи сбрасываются, а те, что остаются, легко поражаются гнилью. Защитить растения помогут плёнка, тент или старые зонты — всё, что убережёт от переувлажнения и ночных похолоданий.

2. Ошибки при посадке

Густая посадка и тень — главные враги кабачка. Растениям нужен свет, воздух и простор. Кроме того, нельзя сажать кабачки рядом с другими тыквенными — болезни передаются мгновенно.

3. Полив "по наитию"

Многие поливают кабачки ежедневно — и совершают грубую ошибку. Лучше делать это раз в 7-10 дней, но обильно, под корень и только тёплой водой. Мульча поможет удержать влагу и не даст плодам соприкасаться с сырой землёй.

4. Болезни и вредители

Мучнистая роса, серая гниль, насекомые-переносчики грибков — всё это быстро уничтожает урожай. При первых признаках надо удалить заражённые части растения и обработать кусты фунгицидами.

5. Питание не по схеме

Избыток азота делает зелень пышной, но мешает проветриванию. А недостаток кальция, йода и бора вызывает загнивание кончиков плодов. Проблему решают сбалансированные подкормки и внекорневые обработки по листу.

Цветы тоже гниют

Если гниль появляется уже на бутоне — возможно, он просто не был опылён. Без насекомых цветок не засыхает, а превращается в склизкую массу. Решение — партенокарпические сорта и посадка ярких цветов рядом.

Что делать прямо сейчас

Удалите все загнивающие завязи, оборвите лишние листья, проредите посадки. Не давайте плодам лежать на мокрой земле, мульчируйте. А главное — действуйте на опережение: подкармливайте вовремя, следите за поливом и выбирайте правильное место посадки.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

