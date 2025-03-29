Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тризония: райский остров, где вы забудете о машинах — откройте его секреты!
Что посадить в капусту, чтобы собрать в два раза больше урожая
Открытие, которое изменит медицину: как клетки выбирают жизнь или смерть
Смузи для гениев: как приготовить идеальный завтрак для мозга за 3 шага
Автозаводы СССР, которые производили не только машины, но и военную технику
Простые средства, которые убивают запах пота с одежды без следа
Видео фитнес-блогера стало вирусным благодаря его утренней рутине: вот что он делает
Дима Билан раскрыл секрет: как изменилось его отношение к критике за годы славы
Цены на красную икру нового сезона: что ожидается — падение или новая волна подорожания

Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники

2:32
Садоводство

На первый взгляд кабачки — простая и неприхотливая культура. Однако одна из главных ошибок садоводов — чрезмерная уверенность в этом. Пока кусты радуют бурной зеленью и обилием завязей, под листьями часто происходит тихая трагедия: плоды начинают гнить, не успев вырасти. Почему это случается и что с этим делать — разберёмся по порядку.

Кабачок
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок

1. Нестабильная погода

Кабачки плохо переносят сырость и холод, особенно в пасмурную и дождливую погоду. Завязи сбрасываются, а те, что остаются, легко поражаются гнилью. Защитить растения помогут плёнка, тент или старые зонты — всё, что убережёт от переувлажнения и ночных похолоданий.

2. Ошибки при посадке

Густая посадка и тень — главные враги кабачка. Растениям нужен свет, воздух и простор. Кроме того, нельзя сажать кабачки рядом с другими тыквенными — болезни передаются мгновенно.

3. Полив "по наитию"

Многие поливают кабачки ежедневно — и совершают грубую ошибку. Лучше делать это раз в 7-10 дней, но обильно, под корень и только тёплой водой. Мульча поможет удержать влагу и не даст плодам соприкасаться с сырой землёй.

4. Болезни и вредители

Мучнистая роса, серая гниль, насекомые-переносчики грибков — всё это быстро уничтожает урожай. При первых признаках надо удалить заражённые части растения и обработать кусты фунгицидами.

5. Питание не по схеме

Избыток азота делает зелень пышной, но мешает проветриванию. А недостаток кальция, йода и бора вызывает загнивание кончиков плодов. Проблему решают сбалансированные подкормки и внекорневые обработки по листу.

Цветы тоже гниют

Если гниль появляется уже на бутоне — возможно, он просто не был опылён. Без насекомых цветок не засыхает, а превращается в склизкую массу. Решение — партенокарпические сорта и посадка ярких цветов рядом.

Что делать прямо сейчас

Удалите все загнивающие завязи, оборвите лишние листья, проредите посадки. Не давайте плодам лежать на мокрой земле, мульчируйте. А главное — действуйте на опережение: подкармливайте вовремя, следите за поливом и выбирайте правильное место посадки.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Авто
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Последние материалы
Тризония: райский остров, где вы забудете о машинах — откройте его секреты!
Что посадить в капусту, чтобы собрать в два раза больше урожая
Автозаводы СССР, которые производили не только машины, но и военную технику
Открытие, которое изменит медицину: как клетки выбирают жизнь или смерть
Смузи для гениев: как приготовить идеальный завтрак для мозга за 3 шага
Простые средства, которые убивают запах пота с одежды без следа
Видео фитнес-блогера стало вирусным благодаря его утренней рутине: вот что он делает
Дима Билан раскрыл секрет: как изменилось его отношение к критике за годы славы
Цены на красную икру нового сезона: что ожидается — падение или новая волна подорожания
Экологическая бомба: три способа избавиться от старых шин и спать спокойно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.