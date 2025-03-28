Мох расползается по участку? Сделайте это — и он исчезнет сам

Многие дачники всерьёз расстраиваются, когда на участке появляется мох. Особенно если он "захватывает" газон или клумбы. Но не всё так страшно: мох не враг, а скорее сигнал, что почве не хватает заботы — и, возможно, у вас есть шанс превратить недостаток в изюминку.
Если вы заметили, что мох начал активно разрастаться, значит, на участке сложились идеальные условия для него:
влажная, застойная почва, часто без нормального дренажа
кислая реакция (pH ниже 6)
тень, особенно от деревьев или построек
плохая вентиляция участка, сквозняки отсутствуют
Важно: сам по себе мох не вредит почве, другим растениям или людям. Он не переносит болезни, не требует ухода и удобрений. Но способен вытеснить более прихотливые культуры, если не принять меры.
Некоторые дачники перестают с ним бороться, и правильно делают. Ведь мох:
идеально подходит для альпийских горок, японских садов и тенистых уголков
создает пушистый зелёный ковёр даже там, где трава не растёт
стабилен и не требует стрижки или полива
Дайте газону минеральную подпитку
Прочешите газон граблями
Не косите слишком коротко!
Следите за влажностью
Если участок станет светлым, сухим и проветриваемым, мох потеряет "плацдарм" и сам начнёт исчезать. Но если он вас устраивает эстетически — почему бы и нет? Иногда борьба не обязательна, а гармония — лучший выбор.
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