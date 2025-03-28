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Мох расползается по участку? Сделайте это — и он исчезнет сам

2:09
Садоводство

Многие дачники всерьёз расстраиваются, когда на участке появляется мох. Особенно если он "захватывает" газон или клумбы. Но не всё так страшно: мох не враг, а скорее сигнал, что почве не хватает заботы — и, возможно, у вас есть шанс превратить недостаток в изюминку.

Мох
Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мох

Почему появляется мох

Если вы заметили, что мох начал активно разрастаться, значит, на участке сложились идеальные условия для него:

  • влажная, застойная почва, часто без нормального дренажа

  • кислая реакция (pH ниже 6)

  • тень, особенно от деревьев или построек

  • плохая вентиляция участка, сквозняки отсутствуют

Важно: сам по себе мох не вредит почве, другим растениям или людям. Он не переносит болезни, не требует ухода и удобрений. Но способен вытеснить более прихотливые культуры, если не принять меры.

Когда мох — это красиво

Некоторые дачники перестают с ним бороться, и правильно делают. Ведь мох:

  • идеально подходит для альпийских горок, японских садов и тенистых уголков

  • создает пушистый зелёный ковёр даже там, где трава не растёт

  • стабилен и не требует стрижки или полива

Но если мох мешает…

Дайте газону минеральную подпитку

  • Азотные удобрения укрепляют траву
  • Мху они не нравятся — и он отступает

Прочешите газон граблями

  • Удалите мох вручную, рыхлите почву
  • Можно использовать аэрационный валик или вилами проколоть лужайку

Не косите слишком коротко!

  • Короткая трава теряет силу, мох получает преимущество
  • Поддерживайте высоту покоса не менее 4-5 см

Следите за влажностью

  • Улучшите дренаж
  • Избегайте затоплений или застоя воды

Мох уйдёт сам — если вы создадите правильные условия

Если участок станет светлым, сухим и проветриваемым, мох потеряет "плацдарм" и сам начнёт исчезать. Но если он вас устраивает эстетически — почему бы и нет? Иногда борьба не обязательна, а гармония — лучший выбор.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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