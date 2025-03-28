Мох расползается по участку? Сделайте это — и он исчезнет сам

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники всерьёз расстраиваются, когда на участке появляется мох. Особенно если он "захватывает" газон или клумбы. Но не всё так страшно: мох не враг, а скорее сигнал, что почве не хватает заботы — и, возможно, у вас есть шанс превратить недостаток в изюминку.

Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мох

Почему появляется мох

Если вы заметили, что мох начал активно разрастаться, значит, на участке сложились идеальные условия для него:

влажная, застойная почва, часто без нормального дренажа

кислая реакция (pH ниже 6)

тень, особенно от деревьев или построек

плохая вентиляция участка, сквозняки отсутствуют

Важно: сам по себе мох не вредит почве, другим растениям или людям. Он не переносит болезни, не требует ухода и удобрений. Но способен вытеснить более прихотливые культуры, если не принять меры.

Когда мох — это красиво

Некоторые дачники перестают с ним бороться, и правильно делают. Ведь мох:

идеально подходит для альпийских горок, японских садов и тенистых уголков

создает пушистый зелёный ковёр даже там, где трава не растёт

стабилен и не требует стрижки или полива

Но если мох мешает…

Дайте газону минеральную подпитку

Азотные удобрения укрепляют траву

Мху они не нравятся — и он отступает

Прочешите газон граблями

Удалите мох вручную, рыхлите почву

Можно использовать аэрационный валик или вилами проколоть лужайку

Не косите слишком коротко!

Короткая трава теряет силу, мох получает преимущество

Поддерживайте высоту покоса не менее 4-5 см

Следите за влажностью

Улучшите дренаж

Избегайте затоплений или застоя воды

Мох уйдёт сам — если вы создадите правильные условия

Если участок станет светлым, сухим и проветриваемым, мох потеряет "плацдарм" и сам начнёт исчезать. Но если он вас устраивает эстетически — почему бы и нет? Иногда борьба не обязательна, а гармония — лучший выбор.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

