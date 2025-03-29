Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать родителям перед поездкой с детьми за границу?
Трагедия в семье Мистера Бина: дочь актёра рассказала, как развод родителей повлиял на её жизнь
Машина блестит, но скоро заржавеет — весенний враг уже на пороге
ТОП-5 самых массовых мотоциклов СССР
Назван лучший игровой вид спорта по мнению россиян: вы удивитесь
Ранний свет Вселенной: как данные телескопа меняют наши представления
Станьте настоящей звездой офиса: секреты стильных образов для работы
Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами
Квартира на миллион дешевле? Вот как это делают опытные покупатели

Больше не покупаю навоз: бабушка научила делать подкормку из травы — работает не хуже

1:59
Садоводство

Навоз и компост — старые добрые помощники любого огородника. Без них трудно представить себе урожайную грядку. Но далеко не у каждого дачника есть возможность обзавестись этими "золотыми" удобрениями. Хорошая новость в том, что природа предусмотрела альтернативы, которые легко сделать своими руками.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Зелёный настой вместо навоза

Если у вас есть лишняя трава после стрижки газона или прополки — не выбрасывайте. Именно она станет основой для зелёного удобрения, по питательности почти не уступающего навозу.

Как приготовить:

  • Нарежьте траву (подойдёт крапива, одуванчики, мокрица, люпин и др.)

  • Сложите в ведро или бочку, залейте водой

  • Накройте крышкой и оставьте на солнце на 7-10 дней

  • Когда масса перебродит, получится запах ядреный, но средство — отменное!

Перед применением разбавьте настой водой 1:10 и полейте под корень.

Такая жидкость насыщает почву азотом и стимулирует рост растений.

Перепревшая трава — компост в мини-формате

Не хотите возиться с бочками? Просто оставьте скошенную траву в куче. Через несколько недель начнётся процесс разложения. Когда масса станет однородной, темной и пахнущей землёй — её можно раскладывать на грядки как обычный компост.

Важно:

  • Использовать только перепревшую траву, а не свежую

  • Нельзя класть больные растения или сорняки с семенами

Такой компост сохраняет влагу, улучшает структуру почвы и снабжает грядку полезными веществами.

Дополнение к подкормке

Если под рукой нет ни навоза, ни торфа, ни удобрений, но есть трава — это уже большая часть успеха. Добавьте немного древесной золы или настой из банановой кожуры — и получите полноценное питание для огурцов, помидоров, ягод и зелени.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Недвижимость
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Недвижимость
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Что нужно знать родителям перед поездкой с детьми за границу?
Больше не покупаю навоз: бабушка научила делать подкормку из травы — работает не хуже
Трагедия в семье Мистера Бина: дочь актёра рассказала, как развод родителей повлиял на её жизнь
Машина блестит, но скоро заржавеет — весенний враг уже на пороге
ТОП-5 самых массовых мотоциклов СССР
Назван лучший игровой вид спорта по мнению россиян: вы удивитесь
Ранний свет Вселенной: как данные телескопа меняют наши представления
Станьте настоящей звездой офиса: секреты стильных образов для работы
Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами
Квартира на миллион дешевле? Вот как это делают опытные покупатели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.