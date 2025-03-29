Больше не покупаю навоз: бабушка научила делать подкормку из травы — работает не хуже

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Навоз и компост — старые добрые помощники любого огородника. Без них трудно представить себе урожайную грядку. Но далеко не у каждого дачника есть возможность обзавестись этими "золотыми" удобрениями. Хорошая новость в том, что природа предусмотрела альтернативы, которые легко сделать своими руками.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Зелёный настой вместо навоза

Если у вас есть лишняя трава после стрижки газона или прополки — не выбрасывайте. Именно она станет основой для зелёного удобрения, по питательности почти не уступающего навозу.

Как приготовить:

Нарежьте траву (подойдёт крапива, одуванчики, мокрица, люпин и др.)

Сложите в ведро или бочку, залейте водой

Накройте крышкой и оставьте на солнце на 7-10 дней

Когда масса перебродит, получится запах ядреный, но средство — отменное!

Перед применением разбавьте настой водой 1:10 и полейте под корень.

Такая жидкость насыщает почву азотом и стимулирует рост растений.

Перепревшая трава — компост в мини-формате

Не хотите возиться с бочками? Просто оставьте скошенную траву в куче. Через несколько недель начнётся процесс разложения. Когда масса станет однородной, темной и пахнущей землёй — её можно раскладывать на грядки как обычный компост.

Важно:

Использовать только перепревшую траву, а не свежую

Нельзя класть больные растения или сорняки с семенами

Такой компост сохраняет влагу, улучшает структуру почвы и снабжает грядку полезными веществами.

Дополнение к подкормке

Если под рукой нет ни навоза, ни торфа, ни удобрений, но есть трава — это уже большая часть успеха. Добавьте немного древесной золы или настой из банановой кожуры — и получите полноценное питание для огурцов, помидоров, ягод и зелени.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

