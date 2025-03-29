Комнатные цветы для здоровья: какие лучше выбрать

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Даже в эпоху высокотехнологичных воздухоочистителей природа по-прежнему держит планку. Некоторые комнатные растения не хуже приборов справляются с очищением воздуха в квартире. И делают это по-своему — мягко, незаметно, но эффективно.

Кактусы
Фото: commons.wikimedia.org by Montréalais, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кактусы

Как растения очищают воздух

Зелёные питомцы работают как живые фильтры: через поры на листьях они поглощают токсины, формальдегиды, углекислый газ и прочие вредные соединения, которые мы зачастую даже не ощущаем. Взамен они насыщают воздух кислородом и влагой, улучшая микроклимат.

Некоторые растения даже обезвреживают бактерии и вирусы в воздухе!

Сколько растений нужно

Очищать воздух эффективно могут не только джунгли в комнате, но и 4-6 горшков с подходящими растениями — если квартира однокомнатная. Чем больше помещение — тем больше потребуется зелёных фильтров.

Совет: размещайте растения группами, а не по одиночке — так их очищающая способность усиливается.

Осторожно: не все растения безопасны

Перед тем как заселить дом зеленью, стоит учесть:

  • Некоторые виды ядовиты для домашних животных и детей

  • Располагайте такие растения в недоступных местах или выбирайте безопасные аналоги

ТОП растений-фильтров для дома

Вот несколько комнатных звезд, известных своими очистительными способностями:

  • Хлорофитум — убирает токсины, нейтрализует формальдегид

  • Сансевиерия (тещин язык) — активно вырабатывает кислород даже ночью

  • Пеларгония (герань) — уничтожает микробы, обладает лёгким антисептическим эффектом

  • Спатифиллум — борется с плесенью и испарениями бензола

  • Драцена — избавляет от трихлорэтилена и ксилола

  • Цитрусовые (лимон, мандарин) — освежают воздух и подавляют микробы

  • Кактусы — впитывают электромагнитное излучение, особенно полезны возле компьютеров

Хотите дышать чище — посадите растения. Это не только уютно, но и по-настоящему полезно. Главное — не забывайте поливать, заботиться и размещать их правильно.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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