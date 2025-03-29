Хотите ведро ягод с куста? Голубике нужны эти условия

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Получить богатый урожай малины, клубники или смородины — задача вполне решаемая, если соблюдать простые агротехнические приёмы. Но вот голубика — совсем другое дело. Её не зря считают ягодой с характером. Чтобы кустарник стабильно радовал урожаем, нужно учесть три важных правила, о которых рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

1. Свет, и только свет

Голубика — настоящий солнцелюб. Даже небольшая тень может повлиять на формирование завязей и вкус ягод.

Высаживайте кусты на открытых участках, вдали от заборов и деревьев

Убедитесь, что освещение стабильное в течение всего дня, а не только утром или вечером

Чем больше солнца, тем слаще и ароматнее ягоды.

2. Почва должна быть кислой и рыхлой

Главная ошибка начинающих садоводов — попытка посадить голубику в обычную садовую землю. Это обречено на провал. Корневая система у голубики уникальна: она работает в тандеме с симбиотическим грибом, а тот требует строго определённых условий.

Что нужно:

Кислый торф или специальный субстрат (pH 3,3-4,4)

Рыхлая структура — никакой глины, суглинков и уплотнённой почвы

Добавки — хвоя, кора, песок, опилки без гниения

В плотной, нейтральной или щелочной почве голубика заболеет и перестанет развиваться.

3. Влажность — основа урожая

Без регулярного полива голубика просто засохнет. А главное — без влаги погибнет и гриб-помощник, через которого растение получает питание.

Как поливать:

Обильно, но без застоя

Используйте тёплую воду, желательно отстоянную

После полива обязательно мульчируйте: опилки, хвоя, кора — всё, что удержит влагу и поможет поддерживать кислотность

Маленькая деталь — большой эффект

Если хотите по-настоящему урожайный куст голубики, не поленитесь создать правильную "экосистему". Свет, кислота и влага — вот три кита, на которых стоит успех.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

