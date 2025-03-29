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Вишня слабо плодоносит? Попробуйте эти удобрения

2:21
Садоводство

Без правильного питания даже самое крепкое плодовое дерево рано или поздно перестаёт радовать урожаем. Вишня — не исключение. Чтобы летом собирать сладкие и сочные ягоды, подкармливать дерево нужно поэтапно, в зависимости от времени года и потребностей растения.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Первая подкормка — до цветения

Ранней весной, как только почва оттает и подсохнет, вишне требуется азот. Именно он отвечает за развитие кроны, рост молодых побегов и формирование будущих завязей.

Что использовать:

  • Карбамид (мочевина) — 30-40 г на 1 кв. м

  • Аммиачная селитра — 25-30 г на 1 кв. м

Совет: перед внесением удобрений обязательно увлажните землю, чтобы не обжечь корни.

Вторая подкормка — в июне

Когда дерево уже отцвело и завязались плоды, его нужно поддержать комплексным удобрением.

Оптимальный выбор — аммофоска: она содержит азот, фосфор и калий в сбалансированной пропорции.

Как вносить:

  • 30 г на каждый квадратный метр приствольного круга

  • Сделайте неглубокие лунки по периметру и засыпьте туда гранулы

Третья подкормка — в августе

В этот период важно переключиться на фосфорно-калийные составы, которые помогают вызреванию древесины и укрепляют иммунитет дерева перед зимой.

Варианты:

  • Суперфосфат — 25 г на 10 л воды

  • Древесная зола — 2 стакана на 10 л воды (настояв раствор сутки, использовать как полив)

Зола не только подкармливает дерево, но и снижает кислотность почвы, что особенно нравится вишне.

Осенняя финальная подкормка

Осенью важно не забыть подкормить дерево повторно — корневая система продолжает работать даже после сброса листвы.

Цель: укрепить дерево перед холодами и заложить основу для будущего урожая.

Используйте:

  • Фосфорно-калийные удобрения (без азота!)

  • Компост или перепревший навоз в качестве мульчи

Вишнёвые итоги

Весной — азот
Летом — комплекс
Осенью — фосфор и калий

Правильные и своевременные подкормки — залог не только обильного урожая, но и здоровья дерева на долгие годы.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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