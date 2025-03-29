Вишня слабо плодоносит? Попробуйте эти удобрения

Без правильного питания даже самое крепкое плодовое дерево рано или поздно перестаёт радовать урожаем. Вишня — не исключение. Чтобы летом собирать сладкие и сочные ягоды, подкармливать дерево нужно поэтапно, в зависимости от времени года и потребностей растения.
Ранней весной, как только почва оттает и подсохнет, вишне требуется азот. Именно он отвечает за развитие кроны, рост молодых побегов и формирование будущих завязей.
Что использовать:
Карбамид (мочевина) — 30-40 г на 1 кв. м
Аммиачная селитра — 25-30 г на 1 кв. м
Совет: перед внесением удобрений обязательно увлажните землю, чтобы не обжечь корни.
Когда дерево уже отцвело и завязались плоды, его нужно поддержать комплексным удобрением.
Оптимальный выбор — аммофоска: она содержит азот, фосфор и калий в сбалансированной пропорции.
Как вносить:
30 г на каждый квадратный метр приствольного круга
Сделайте неглубокие лунки по периметру и засыпьте туда гранулы
В этот период важно переключиться на фосфорно-калийные составы, которые помогают вызреванию древесины и укрепляют иммунитет дерева перед зимой.
Варианты:
Суперфосфат — 25 г на 10 л воды
Древесная зола — 2 стакана на 10 л воды (настояв раствор сутки, использовать как полив)
Зола не только подкармливает дерево, но и снижает кислотность почвы, что особенно нравится вишне.
Осенью важно не забыть подкормить дерево повторно — корневая система продолжает работать даже после сброса листвы.
Цель: укрепить дерево перед холодами и заложить основу для будущего урожая.
Используйте:
Фосфорно-калийные удобрения (без азота!)
Компост или перепревший навоз в качестве мульчи
Весной — азот
Летом — комплекс
Осенью — фосфор и калий
Правильные и своевременные подкормки — залог не только обильного урожая, но и здоровья дерева на долгие годы.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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