Крысы исчезнут: три безопасных способа без ядов и ловушек

Крысы — не просто надоедливые гости, а умные и изобретательные вредители, которые легко адаптируются к ловушкам и обходят стороной отраву. Особенно опасны такие методы, если у вас есть собаки или кошки: яды могут быть смертельными и для них. Что делать? Использовать безопасные и проверенные народные средства, которые отпугивают крыс без ущерба для животных и окружающей среды.
Бузину на участке заводят не ради красоты — хотя она и выглядит декоративно. Главное достоинство кустарника в том, что крысы не выносят его запах.
Посадите бузину вдоль забора или у хозпостроек
Никаких дополнительных действий не потребуется: растение само будет "работать"
Особенно эффективна черная бузина, известная своим ярко выраженным ароматом
Этот скромный сорняк — настоящая находка для дачника, если вы ведёте бой с крысами:
Резкий аромат полыни раздражает обоняние грызунов, и они избегают участков с этим растением
Можно разложить пучки свежей или сушёной полыни в местах, где видели следы крыс: вдоль заборов, около компостных куч, в подвале
Полынь — безопасна для питомцев, но неприятна для вредителей
Мало кто знает, но зола — натуральное средство против крыс. Грызуны избегают мест, обработанных золой, из-за её запаха и щелочной реакции.
Посыпьте золой дорожки, норы, щели в сараях и гаражах
Дополнительный бонус — зола обогащает почву, поэтому её использование полезно и для растений
Метод абсолютно безопасен для животных и детей
Избегайте химических отрав — они часто становятся причиной отравления домашних питомцев
Комбинируйте методы: аромат растений + зола = максимальный эффект
Не забывайте перекрывать доступ к мусору и корму: крысы приходят туда, где есть еда
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
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