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Крысы исчезнут: три безопасных способа без ядов и ловушек

2:09
Садоводство

Крысы — не просто надоедливые гости, а умные и изобретательные вредители, которые легко адаптируются к ловушкам и обходят стороной отраву. Особенно опасны такие методы, если у вас есть собаки или кошки: яды могут быть смертельными и для них. Что делать? Использовать безопасные и проверенные народные средства, которые отпугивают крыс без ущерба для животных и окружающей среды.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

1. Бузина — живой щит от грызунов

Бузину на участке заводят не ради красоты — хотя она и выглядит декоративно. Главное достоинство кустарника в том, что крысы не выносят его запах.

  • Посадите бузину вдоль забора или у хозпостроек

  • Никаких дополнительных действий не потребуется: растение само будет "работать"

  • Особенно эффективна черная бузина, известная своим ярко выраженным ароматом

2. Полынь — натуральный репеллент

Этот скромный сорняк — настоящая находка для дачника, если вы ведёте бой с крысами:

  • Резкий аромат полыни раздражает обоняние грызунов, и они избегают участков с этим растением

  • Можно разложить пучки свежей или сушёной полыни в местах, где видели следы крыс: вдоль заборов, около компостных куч, в подвале

  • Полынь — безопасна для питомцев, но неприятна для вредителей

3. Зола — отпугивает и улучшает почву

Мало кто знает, но зола — натуральное средство против крыс. Грызуны избегают мест, обработанных золой, из-за её запаха и щелочной реакции.

  • Посыпьте золой дорожки, норы, щели в сараях и гаражах

  • Дополнительный бонус — зола обогащает почву, поэтому её использование полезно и для растений

  • Метод абсолютно безопасен для животных и детей

Советы по безопасности

  • Избегайте химических отрав — они часто становятся причиной отравления домашних питомцев

  • Комбинируйте методы: аромат растений + зола = максимальный эффект

  • Не забывайте перекрывать доступ к мусору и корму: крысы приходят туда, где есть еда

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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