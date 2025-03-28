Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми

Сорняки — извечный враг дачника. Они появляются даже там, где, казалось бы, расти уже нечему: между плитками, вдоль дорожек, на краю грядок. Они не только портят внешний вид участка, но и отнимают воду и питательные вещества у культурных растений. Хорошая новость: есть способ, который позволяет забыть о сорняках на всё лето, и он уже давно взят на вооружение опытными огородниками.
Опилки или щебень — классическое решение для тех, кто не хочет бегать с тяпкой каждую неделю.
Достаточно насыпать слой 7-10 см между грядками
Такой "ковёр" не даёт свету проникать к семенам сорняков, и те просто не прорастают
Дополнительно это помогает удерживать влагу и защищает почву от пересыхания
Если участок между грядками уже зарос — спасёт поваренная соль. Её дешёвый, но очень эффективный антисорняковый эффект проверен десятилетиями.
Как использовать соль против сорняков:
Вариант 1: раствор
Растворите 2 ст. л. соли в 1 литре горячей воды
Полейте этим раствором траву между грядками
Вариант 2: сухая соль + вода
Рассыпьте поваренную соль по дорожкам
Сверху залейте её кипятком
Важно! Поливайте аккуратно, чтобы солёная вода не попала на культурные растения. Соль обезвреживает всё живое — и сорняки, и полезные посадки.
Соль нарушает водный обмен в клетках растений. Она буквально высасывает влагу из травы, обезвоживая её на уровне корневой системы. Даже многолетние сорняки не выдерживают такого удара.
Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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