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Люпин в огороде: сидерат, который работает глубже остальных

2:09
Садоводство

О сидератах сегодня знают даже те, кто дачей интересуется лишь по выходным. Но выбор растения — дело тонкое: хочется и почву улучшить, и вредителей отпугнуть, и без лишней мороки. Всё больше дачников выбирают люпин, и это не случайно. У этого сидерата масса преимуществ, которые делают его настоящей находкой для тех, кто хочет работать с умом, а не с лопатой наперевес.

Люпин
Фото: fotopedia.com by Mykola Swarnyk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Люпин

В чём сила люпина

1. Глубокий "поисковик полезностей"

Корни люпина уходят на глубину до 1,5-2 метров, легко преодолевая культурный почвенный слой. Именно там скрываются труднодоступные для большинства растений моногидрофосфаты — важнейшие минеральные соединения.

Люпин сам их не потребляет, а аккумулирует, делая доступными для следующей посадки. Это значит, что ваши томаты, капуста или клубника получат питание буквально "из глубин земли".

Что ещё даёт люпин почве и растениям

  • Разрыхляет и аэрирует почву
    Когда корни отмирают, они оставляют после себя воздушные каналы. Это улучшает воздухообмен и водопроницаемость, помогает микрофлоре и будущим культурам.

  • Обогащает кислородом и очищает от вредной микрофлоры
    Люпин известен способностью подавлять патогенные грибки и бактерии, а также отпугивать вредителей. То есть вам меньше придётся бороться с болезнями — природа всё сделает сама.

  • Снижает кислотность
    Во время разложения зелёной массы и корней люпина почва ощелачивается. В результате она становится более нейтральной — идеальной для большинства овощей, ягод и фруктовых деревьев.

Когда и как сеять

  • Люпин можно сеять весной, после уборки ранних культур, или под зиму — для весеннего перекапывания.

  • За сезон он вырастает достаточно быстро, а скашивать его нужно в фазе бутонизации, до активного цветения.

  • После скашивания зелёную массу заделывают в почву — и начинается волшебство.

Уточнения

Люпи́н или волчий боб (лат. Lupinus) — род растений из семейства Бобовые (Fabaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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