Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем цветы, которые не боятся холода — и зацветают раньше всех
ТОП-5 экспортных модификаций автомобилей СССР
Китайский пакет акций стал проблемой? План Pirelli для спасения бизнеса в США
Анна Хилькевич спешно покидает курорт из-за землетрясения
Что скрывала пещера в Израиле: археологи нашли свидетельства необычного союза
Чудо-альтернатива: этот крахмалистый продукт поможет снизить риск развития диабета 2 типа
Новая Lada против старшей сестры: стоит ли переплачивать за Vesta
Не верите в чудеса? Попробуйте эти трюки для ресниц, и ваше мнение изменится
В Театре МОСТ напомнили: люби искусство в себе

Не паникуйте, но если вы заметили это на дереве — пора действовать

Садоводство

Знаете ли вы, что монилиоз — это одно из самых опасных грибковых заболеваний, которое поражает косточковые плоды? Этот недуг может повредить не только цветы, но и побеги, ветви и даже стебли абрикосов и вишни. Время действовать — если вы заметили первые признаки болезни, пора предпринимать меры.

Монилиоз вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Монилиоз вишни

Как выглядит монилиоз

Первые симптомы монилиоза можно увидеть на цветках: чашечка и лепестки начинают становиться светло-коричневыми, теряют упругость, становятся дряблыми. Цветонос становится коричневым и отмирает, а на цветках, особенно на цветоносе, появляется небольшая серая экзогенная строма.

Но не только цветы под угрозой. Грибок также поражает побеги и ветви. В нижней части побега вы увидите длинные овальные пятна с углублениями, а сам побег и листья буреют, засыхают. Иногда на них появляются капельки меда. Важно отметить, что такие повреждения часто сопровождаются язвами — они могут быть на ветках и побегах. Рана имеет характерные признаки: средняя часть раны переходит в древесину, а края окружены мозолистой коркой. При этом на язвах может наблюдаться кровоточивость.

Чем опасен монилиоз

Монилиоз не только портит внешний вид дерева, но и способствует его ослаблению. Ранения на ветвях могут привести к засыханию части дерева, особенно если они расположены вокруг запятой или на ветви. При дождливой погоде на язвах появляется экзогенная строма, что способствует распространению заболевания.

Как защитить сад от монилиоза

Что же делать, чтобы предотвратить поражение деревьев? Георги Жиго, фитотерапевт из Обсервационного сада в Обуде, советует внимательно следить за состоянием растений. Если признаки монилиоза становятся очевидными, важно незамедлительно применять защитные меры, чтобы сохранить здоровье деревьев и урожай. В следующий раз мы подробно расскажем, как именно Георги решает эту проблему, и какие методы защиты наиболее эффективны.

Уточнения

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибное заболевание, вызываемое аскомицетом Monilinia.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод
Садоводство, цветоводство
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Выбираем цветы, которые не боятся холода — и зацветают раньше всех
На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь
ТОП-5 экспортных модификаций автомобилей СССР
Китайский пакет акций стал проблемой? План Pirelli для спасения бизнеса в США
Анна Хилькевич спешно покидает курорт из-за землетрясения
Что скрывала пещера в Израиле: археологи нашли свидетельства необычного союза
Чудо-альтернатива: этот крахмалистый продукт поможет снизить риск развития диабета 2 типа
Новая Lada против старшей сестры: стоит ли переплачивать за Vesta
Не паникуйте, но если вы заметили это на дереве — пора действовать
Не верите в чудеса? Попробуйте эти трюки для ресниц, и ваше мнение изменится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.