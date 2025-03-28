Не паникуйте, но если вы заметили это на дереве — пора действовать

Знаете ли вы, что монилиоз — это одно из самых опасных грибковых заболеваний, которое поражает косточковые плоды? Этот недуг может повредить не только цветы, но и побеги, ветви и даже стебли абрикосов и вишни. Время действовать — если вы заметили первые признаки болезни, пора предпринимать меры.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Монилиоз вишни

Как выглядит монилиоз

Первые симптомы монилиоза можно увидеть на цветках: чашечка и лепестки начинают становиться светло-коричневыми, теряют упругость, становятся дряблыми. Цветонос становится коричневым и отмирает, а на цветках, особенно на цветоносе, появляется небольшая серая экзогенная строма.

Но не только цветы под угрозой. Грибок также поражает побеги и ветви. В нижней части побега вы увидите длинные овальные пятна с углублениями, а сам побег и листья буреют, засыхают. Иногда на них появляются капельки меда. Важно отметить, что такие повреждения часто сопровождаются язвами — они могут быть на ветках и побегах. Рана имеет характерные признаки: средняя часть раны переходит в древесину, а края окружены мозолистой коркой. При этом на язвах может наблюдаться кровоточивость.

Чем опасен монилиоз

Монилиоз не только портит внешний вид дерева, но и способствует его ослаблению. Ранения на ветвях могут привести к засыханию части дерева, особенно если они расположены вокруг запятой или на ветви. При дождливой погоде на язвах появляется экзогенная строма, что способствует распространению заболевания.

Как защитить сад от монилиоза

Что же делать, чтобы предотвратить поражение деревьев? Георги Жиго, фитотерапевт из Обсервационного сада в Обуде, советует внимательно следить за состоянием растений. Если признаки монилиоза становятся очевидными, важно незамедлительно применять защитные меры, чтобы сохранить здоровье деревьев и урожай. В следующий раз мы подробно расскажем, как именно Георги решает эту проблему, и какие методы защиты наиболее эффективны.

Уточнения

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибное заболевание, вызываемое аскомицетом Monilinia.

