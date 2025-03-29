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Банановая кожура вместо удобрений: работает даже на бедной почве

2:27
Садоводство

Оказывается, банановая кожура — это не просто отход. Это натуральное удобрение, защитник от вредителей, стимулятор цветения и даже пища для грибов. Всё благодаря её уникальному составу: кроме калия, в ней есть триптофан, сахара, крахмал и даже люминесцентные соединения.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Банановая кожура для счастья растений

Триптофан в кожуре стимулирует выработку серотонина — и, как ни странно, растения от него тоже "расцветают". Чтобы дать томатам и перцам такой бонус:

  • вымочите кожуру 2-3 дня в воде (это удалит пестициды),

  • закопайте на глубину около 10 см рядом с кустом.

Подкормка в лунку

Высушите кожуру, измельчите в порошок — и добавляйте в лунки при посадке. Такой порошок:

  • улучшает структуру почвы,

  • защищает корни от нематод.

Настой для цветов

Хотите, чтобы розы или петунии зацвели на неделю раньше?

  • Залейте кожуру кипятком,

  • настаивайте сутки,

  • поливайте полученным раствором цветы.

Муравьи? Есть решение

Свежая кожура, увы, привлекает насекомых. Чтобы избежать нашествия муравьёв:

  • смешивайте кожуру с корицей или красным перцем,

  • запах отпугнёт вредителей.

Удобрение своими руками

Лучшая жидкая подкормка:

  1. Заморозьте кожуру.

  2. Разморозьте, измельчите в блендере.

  3. Смешайте с водой (1:5).

  4. Полейте рассаду — стебли станут крепче, а рост пойдёт быстрее.

Борьба с тлёй

Разложите кусочки кожуры вокруг растений — тля уйдёт за пару дней. Этот способ особенно хорош для роз и капусты.

Даже грибы оценят

Выращиваете вёшенки или шампиньоны? Добавьте кожуру в субстрат. Крахмал и сахар — отличное питание для мицелия.

Свет даже в пасмурную погоду

Факт, который удивляет: в кожуре есть вещества, способные аккумулировать свет. Закопайте кожуру под светолюбивыми культурами — они будут получать больше энергии.

Блеск для комнатных любимцев

Протрите листья внутренней стороной кожуры — и цветок засияет. Пыль уйдёт, появится мягкий естественный блеск.

Через месяц вы не узнаете свои растения. А через сезон — начнёте собирать кожуру со всей округи.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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