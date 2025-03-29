Банановая кожура вместо удобрений: работает даже на бедной почве

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, банановая кожура — это не просто отход. Это натуральное удобрение, защитник от вредителей, стимулятор цветения и даже пища для грибов. Всё благодаря её уникальному составу: кроме калия, в ней есть триптофан, сахара, крахмал и даже люминесцентные соединения.

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Банановая кожура для счастья растений

Триптофан в кожуре стимулирует выработку серотонина — и, как ни странно, растения от него тоже "расцветают". Чтобы дать томатам и перцам такой бонус:

вымочите кожуру 2-3 дня в воде (это удалит пестициды),

закопайте на глубину около 10 см рядом с кустом.

Подкормка в лунку

Высушите кожуру, измельчите в порошок — и добавляйте в лунки при посадке. Такой порошок:

улучшает структуру почвы,

защищает корни от нематод.

Настой для цветов

Хотите, чтобы розы или петунии зацвели на неделю раньше?

Залейте кожуру кипятком,

настаивайте сутки,

поливайте полученным раствором цветы.

Муравьи? Есть решение

Свежая кожура, увы, привлекает насекомых. Чтобы избежать нашествия муравьёв:

смешивайте кожуру с корицей или красным перцем,

запах отпугнёт вредителей.

Удобрение своими руками

Лучшая жидкая подкормка:

Заморозьте кожуру. Разморозьте, измельчите в блендере. Смешайте с водой (1:5). Полейте рассаду — стебли станут крепче, а рост пойдёт быстрее.

Борьба с тлёй

Разложите кусочки кожуры вокруг растений — тля уйдёт за пару дней. Этот способ особенно хорош для роз и капусты.

Даже грибы оценят

Выращиваете вёшенки или шампиньоны? Добавьте кожуру в субстрат. Крахмал и сахар — отличное питание для мицелия.

Свет даже в пасмурную погоду

Факт, который удивляет: в кожуре есть вещества, способные аккумулировать свет. Закопайте кожуру под светолюбивыми культурами — они будут получать больше энергии.

Блеск для комнатных любимцев

Протрите листья внутренней стороной кожуры — и цветок засияет. Пыль уйдёт, появится мягкий естественный блеск.

Через месяц вы не узнаете свои растения. А через сезон — начнёте собирать кожуру со всей округи.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

