Удивительный способ посадки моркови, который даёт рекордный урожай

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о морковке — ровной, длинной, как с грядки в рекламном ролике. Но чаще получается наоборот: кривая, волосатая, с горькой верхушкой. Почему? Потому что большинство огородников по привычке сажают её "как учили". А морковь требует другого подхода — более точного, но и более благодарного.

Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Морковь

Забудьте про бороздки

Классический способ посева — в борозды — провоцирует всё, что мы не любим: скученность, деформацию, и тонкие корешки вместо сочных корнеплодов. Настало время точечной посадки.

Возьмите колышек диаметром 1-2 см и проделайте лунки глубиной 2 см на расстоянии 8-10 см друг от друга. В каждую лунку бросьте по 2-3 семени, присыпьте смесью песка и золы (1:1) и слегка уплотните.

Песок не даст почве коркой схватиться, а зола отпугнёт морковную муху.

Когда появятся всходы (примерно 5 см высотой), оставьте один сильный росток в каждой лунке. Всё - никакого прореживания, никакого стресса для растения.

Почва: как под персики

Морковь не любит тяжёлый грунт. Она нуждается в глубокой рыхлой земле, иначе просто не сможет нормально расти.

Перекопайте грядку на две лопаты вглубь, разбивая комья.

В тяжёлую почву добавьте ведро речного песка и компост на каждый м².

Свежий навоз — строго запрещён: он даёт раздвоенные, ветвистые корнеплоды.

Поверхность разровняйте — морковь не терпит бугров и ям.

Полив: не чаще, но глубже

Забудьте про поверхностный "пшик из лейки". Такой полив делает морковь волосатой и корявой. Поливайте:

строго под корень,

обильно, но раз в 5-7 дней,

в жару — дважды в неделю.

После полива аккуратно рыхлите землю на 2-3 см, чтобы воздух поступал к корням, но не травмируйте корнеплод.

Подкормка — по делу

Если почва подготовлена грамотно, до июня моркови хватит всего. В начале лета можно пролить грядку раствором калийной селитры (20 г на 10 л воды). Это сделает плоды более сладкими и сочными. Азот забудьте — он только портит вкус и структуру.

Уборка без травм

Не рвите морковь за ботву! Так можно оторвать верхушку и потерять часть урожая. Лучше:

подкопайте вилами по кругу,

аккуратно извлеките плод руками.

Если морковь начала вылезать на поверхность — присыпьте её землёй, иначе верхушка позеленеет и станет горькой.

Уже через сезон вы убедитесь: метод работает. Морковь будет ровной, гладкой, с хрустом и сладостью, как в сказке.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

