Саженец снаружи красивый, а внутри — мертвый: как распознать

Весной руки так и тянутся в землю: посадить, выкопать, пересадить… Но даже если участок готов, погода шепчет, а вы уже держите в руках юный побег, не спешите с покупкой. Один неверный выбор на старте может перечеркнуть годы надежд на урожай. Разбираемся, как не ошибиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Сила дерева — в корнях

Первое, на что стоит смотреть — это корневая система. Настоящий, живой корень:

упругий, не ломкий,

с белой сердцевиной на срезе,

с густой сетью мелких ответвлений.

Если же корни обрублены, подсохли, имеют бурый срез или странные вздутия — перед вами потенциально больное или уже погибающее растение.

Прививка или обман

У любого сортового саженца должно быть видно место прививки — характерный утолщённый "узелок" на стволе. Если его нет, это дичок, и плоды будут мелкие, кислые и вовсе не те, что обещали на рынке.

Не гонимся за южным пышностью

Южные деревца выглядят соблазнительно — пышные, высокие, с крупными листьями. Но зима в средней полосе или на севере может стать для них последней. Лучше выбрать скромный, но местный сорт — 50-70 см для севера, до метра для юга. Такие быстрее укореняются и не боятся капризов погоды.

Кора, влажность, документы

Саженец должен быть:

с гладкой, живой корой (без трещин и морщин),

влажным, не пересохшим,

упакованным — корни в опилках или глиняной болтушке, не на голом асфальте.

Наличие бирки с названием сорта и данных питомника, сертификатов — это не бумажки "для вида", а ваша гарантия от разочарований.

Если посадка откладывается

Погрузите корни в стимулятор роста.

Прикопайте во влажную почву.

Обрезайте только острым ножом, а не секатором — он травмирует ткани.

Саженец — это не просто покупка, а вложение в ваш сад и завтрашние летние вечера под яблоней.

Уточнения

Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

