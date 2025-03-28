Хотите картошку в июне? Начинайте с этого приёма

Хочется удивить соседей ранним урожаем? Забудьте о торопливой посадке в холодную землю. Настоящий ключ к успеху — в грамотной подготовке клубней до посадки. Именно на этом этапе можно сэкономить 15-20 дней и обойти фитофтору на повороте.
Многие дачники проращивают картошку на свету — и, казалось бы, всё правильно. Но агрономы идут дальше: они сначала прогревают клубни, чтобы активировать процессы роста задолго до того, как клубень окажется в земле.
Процедура простая, но важна каждая деталь:
За 10-14 дней до посадки достаньте клубни из хранилища и разложите в один слой в тёплом помещении (+18…+22 °C). Укладывать лучше на деревянные поддоны или мешковину.
Избегайте прямого солнца, иначе клубни позеленеют — и станут ядовитыми.
За это время в клубне начинают вырабатываться ферменты, которые "будят" ростки и делают растение устойчивее к болезням.
Крупные клубни разрежьте вдоль, оставляя по 2-3 глазка на части. Срезы обязательно обработайте золой — это убережёт от гниения.
За 2 дня до посадки поднимите температуру до +25…+28 °C — это своего рода "толчок", который запускает образование будущих корней.
После таких процедур ростки появляются быстрее и дружнее, а сами растения обходятся без долгой адаптации к почве.
Высаживать картофель можно, когда земля прогреется хотя бы до +10 °C. Благодаря предварительной подготовке первые всходы появятся уже через неделю.
Такой способ не только ускоряет сбор урожая, но и:
снижает риск заражения фитофторой,
увеличивает количество клубней на кусте,
повышает стрессоустойчивость растения.
Грамотная подготовка — это не мелочь, а реальный способ получить больше и раньше.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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