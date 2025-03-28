Хотите картошку в июне? Начинайте с этого приёма

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется удивить соседей ранним урожаем? Забудьте о торопливой посадке в холодную землю. Настоящий ключ к успеху — в грамотной подготовке клубней до посадки. Именно на этом этапе можно сэкономить 15-20 дней и обойти фитофтору на повороте.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Почему обычное проращивание не даёт преимущества

Многие дачники проращивают картошку на свету — и, казалось бы, всё правильно. Но агрономы идут дальше: они сначала прогревают клубни, чтобы активировать процессы роста задолго до того, как клубень окажется в земле.

Как правильно прогреть картофель перед посадкой

Процедура простая, но важна каждая деталь:

За 10-14 дней до посадки достаньте клубни из хранилища и разложите в один слой в тёплом помещении (+18…+22 °C). Укладывать лучше на деревянные поддоны или мешковину. Избегайте прямого солнца, иначе клубни позеленеют — и станут ядовитыми. За это время в клубне начинают вырабатываться ферменты, которые "будят" ростки и делают растение устойчивее к болезням. Крупные клубни разрежьте вдоль, оставляя по 2-3 глазка на части. Срезы обязательно обработайте золой — это убережёт от гниения. За 2 дня до посадки поднимите температуру до +25…+28 °C — это своего рода "толчок", который запускает образование будущих корней.

После таких процедур ростки появляются быстрее и дружнее, а сами растения обходятся без долгой адаптации к почве.

Когда и как сажать

Высаживать картофель можно, когда земля прогреется хотя бы до +10 °C. Благодаря предварительной подготовке первые всходы появятся уже через неделю.

Бонус для терпеливых

Такой способ не только ускоряет сбор урожая, но и:

снижает риск заражения фитофторой,

увеличивает количество клубней на кусте,

повышает стрессоустойчивость растения.

Грамотная подготовка — это не мелочь, а реальный способ получить больше и раньше.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

