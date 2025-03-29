Удвоение урожая помидоров: китайский метод, который стоит попробовать

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

На сегодняшний день садоводы ищут способы, как увеличить урожай помидоров, и один из самых интересных методов пришёл из Китая. Этот способ, хотя и кажется необычным, может привести к впечатляющим результатам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина собирает томаты

Суть метода заключается в том, что после того, как всходы помидоров подрастут на 4-5 недель, садоводы обрезают их под корень. Несмотря на то, что это может показаться рискованным шагом, именно на этом этапе происходит самое интересное: срезанные верхушки растений высаживают в стаканы с землёй, поливают и помещают в тёплое место с температурой 24-26 °C, обеспечивая при этом необходимую влажность.

Этот подход способствует ускорению роста корневой системы, благодаря чему кусты начинают развиваться с двумя стеблями одновременно, что увеличивает количество завязей в два раза. Садоводы отмечают, что урожай становится таким обильным, что растения едва могут выдерживать тяжесть плодов.

Эксперты рекомендуют обрезать верхние кисти, так как это способствует росту более крупных и сладких нижних помидоров. Если вы хотите повысить вкус и урожайность своих помидоров, стоит протестировать этот метод хотя бы на нескольких растениях. Ожидайте сочные и вкусные плоды в конце сезона!