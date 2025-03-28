Метод "блокировка почвы" помогает садоводам сократить использование пластика и торфа

С наступлением весны садоводы начинают задумываться о сеянцах — маленьких растениях, готовых к высадке в землю. В последние несколько лет популярность набирает метод "блокировка почвы", который привлекает серьезных любителей садоводства благодаря своей экологичности и простоте.
Кристофер Халлетт, управляющий фермы Growing Hope Urban Farm в Ипсиланти, штат Мичиган, стал одним из первых, кто внедрил этот метод. Недавно он провел урок для шести начинающих садоводов в теплице своего сада, обучая их, как упаковывать смесь торфа, земли и других компонентов в специальные металлические коробки, которые формируют аккуратные блоки почвы.
Многие участники класса отметили, что метод "блокировка почвы" позволяет сократить использование пластика и одноразовых контейнеров для сеянцев. Донна Колоджеские, пенсионер и опытный садовод, поделилась: "Я рада научиться новому навыку, который поможет снизить количество покупок в крупных магазинах."
Халлетт также подметил, что даже торфяные горшки не являются устойчивым ресурсом. "Эти маленькие тканевые вещи вокруг торфяных горшков еще хуже, поскольку они не разлагаются и являются искусственными."
Оспри Эллиотт, участница курса, планирует начать использовать метод "блокировки почвы" в своей квартире, где у нее установлена мини-теплица. Она надеется вырастить сеянцы, которые сможет подарить друзьям.
Тем временем, Аморита Оливер выразила желание стать более независимой в плане питания: "Я больше не доверяю пище, которую получаю, поэтому хочу вырастить свою собственную."
Метод "блокировка почвы" предлагает садоводам не только практический способ выращивания растений, но и помогает противостоять экологическим проблемам, связанным с использованием пластика. С помощью этого метода участники курса активно погружаются в мир садоводства, обогащая свои знания и практические навыки.
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