Самые выносливые цветы для участка — не боятся ни тени, ни сорняков

Если нет времени на ежедневные поливы, обрезку и подкормку, это не повод отказываться от цветущего сада. Есть растения, которые и без особого внимания выглядят роскошно — и таких гораздо больше, чем кажется.
Агроном Владимир Викулов советует присмотреться к однолетникам: они начинают цвести с конца мая и радуют глаз до первых заморозков. Посадил — и забыл! Среди таких "самостоятельных" красоток:
петуньи
бархатцы
космеи
Они не требуют сложного ухода, зато каждый день дают ощущение лета прямо у дома.
Если вы не хотите каждый год обновлять клумбу, есть растения, которые будут с вами десятилетиями. Флоксы, хосты и пионы — настоящие бойцы среди цветов. Они легко приживаются даже в тенистых уголках и не капризничают, как сообщает Москва 24.
"Советую обратить внимание на флоксы, пионы и хосты. Они замечательно растут многие годы, даже в тенистых участках, и требуют минимального ухода", — говорит Владимир Викулов, агроном.
Особую любовь заслуживают старые сорта хост. Они не просто красивы — они захватывают территорию, вытесняя сорняки.
"Особенно хороши старые сорта хостов (альбопикта, зибольда, медиовариегата): они крупные, легко отвоевывают себе место среди сорняков, могут долго расти и увеличиваться в размерах", — добавляет Викулов.
Кстати, не забудьте подготовить грядки и побелить деревья в апреле. Это убережёт растения от вредителей и болезней — совет от эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?