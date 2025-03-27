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Самые выносливые цветы для участка — не боятся ни тени, ни сорняков

1:53
Садоводство

Если нет времени на ежедневные поливы, обрезку и подкормку, это не повод отказываться от цветущего сада. Есть растения, которые и без особого внимания выглядят роскошно — и таких гораздо больше, чем кажется.

Бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Vladmartinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Цветы, которые справятся сами

Агроном Владимир Викулов советует присмотреться к однолетникам: они начинают цвести с конца мая и радуют глаз до первых заморозков. Посадил — и забыл! Среди таких "самостоятельных" красоток:

  • петуньи

  • бархатцы

  • космеи

Они не требуют сложного ухода, зато каждый день дают ощущение лета прямо у дома.

Флоксы и пионы — в топе неприхотливых

Если вы не хотите каждый год обновлять клумбу, есть растения, которые будут с вами десятилетиями. Флоксы, хосты и пионы — настоящие бойцы среди цветов. Они легко приживаются даже в тенистых уголках и не капризничают, как сообщает Москва 24.

"Советую обратить внимание на флоксы, пионы и хосты. Они замечательно растут многие годы, даже в тенистых участках, и требуют минимального ухода", — говорит Владимир Викулов, агроном.

Хосты: зелёная броня против сорняков

Особую любовь заслуживают старые сорта хост. Они не просто красивы — они захватывают территорию, вытесняя сорняки.

"Особенно хороши старые сорта хостов (альбопикта, зибольда, медиовариегата): они крупные, легко отвоевывают себе место среди сорняков, могут долго расти и увеличиваться в размерах", — добавляет Викулов.

Что ещё важно сделать в саду весной

Кстати, не забудьте подготовить грядки и побелить деревья в апреле. Это убережёт растения от вредителей и болезней — совет от эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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