Пятнистые светлячки атакуют: как это повлияет на сельское хозяйство Пенсильвании?

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В округе Эри, штат Пенсильвания, были выявлены инвазивные виды пятнистых светлячков, которые могут нанести серьёзный ущерб местным деревьям и сельскохозяйственным культурам. Опасность была замечена местными жителями и специалистами, что привело к обращению в власти и призывам к общественности о необходимости борьбы с этим вредителем.

Фото: flickr.com by Mike Lewinski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлячок

Хейден Томас, владелец компании Odd Job Tree Specialists, первым заметил инвазивные насекомые, опираясь на свой опыт работы в Филадельфии, где пятнистые светлячки являются обычным явлением. «Они супер инвазивные», — отметил Томас, добавив, что эти насекомые особенно предпочитают сосны и клены, которые выделяют сок. После его сообщения об обнаружении, в Министерстве сельского хозяйства Пенсильвании начали принимать меры.

Западно-Пенсильванская консерватория активно борется с распространением пятнистых светлячков, применяя гербициды к деревьям «райское дерево», которые считаются пристанищем для этих насекомых в общественных парках.

Пятнистые светлячки угрожают не только здоровью деревьев, но и сельскохозяйственным культурам, включая известные в округе виноградники сорта Конкорд. Повреждения виноградников могут негативно сказаться на местной винодельческой индустрии, что вызывает серьёзную обеспокоенность среди производителей.

К местным жителям уже обращаются с рекомендациями по борьбе с пятнистыми светлячками. Эксперты советуют немедленно убивать насекомых, наступая на них, а также удалять их яйца с помощью старой кредитной карты, чтобы выбросить их в мусор.

В целях предотвращения распространения вредителей, Министерство сельского хозяйства объявило округа карантинными зонами, и в настоящее время 51 округ Пенсильвании находится под государственным карантином из-за этой угрозы. Власти призывают жителей оставаться внимательными и сообщать о любых наблюдениях пятнистых светлячков для минимизации их вредного воздействия на экосистему и экономику региона.