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Зимняя мимоза: красота или угроза для экосистемы Лазурного берега?

Садоводство » Цветы

Зимняя мимоза, известная своими яркими жёлтыми цветами и приятным ароматом, становится всё более актуальной темой на Лазурном берегу, где её цветение привлекает внимание жителей и туристов. Однако за этой красотой скрывается серьезная угроза для местной биологической разнообразия.

Мимоза
Фото: Own work by Jebulon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мимоза

Происходящий из Австралии, зимняя мимоза была впервые введен в Европу в конце XVIII века. С тех пор он стал популярным среди парфюмеров региона Грасс, что способствовало его быстрым темпам распространения в дикой природе, начиная с 1864 года. К сожалению, этот инвазивный вид начал угрожать экосистемам Южной Франции, занимая все пространство вокруг себя.

Экологи предупреждают, что мимоз, обосновавшись на новых территориях, вытесняет другие виды растений, соперничая с ними за ресурсы и место обитания. В этом процессе он выделяет токсичные вещества, которые препятствуют росту корней других растений, в результате чего на многих участках Лазурного берега практически не осталось другой растительности.

Одной из главных жертв распространения мимоза является черепаха Германа, находящаяся под угрозой исчезновения. Развивая густые заросли, мимоз лишает этих черепах необходимых открытых пространств для гнездования, в которых их яйца могут прогреваться на солнце.

Кроме того, мимоза является пирофильным растением, что означает, что он может способствовать распространению лесных пожаров. С его способностью быстро нагреваться и увеличивать риск возникновения огня, власти уже ввели меры расчистки в затронутых регионах. Однако эксперты отмечают, что избавиться от этого инвазивного растения крайне сложно, так как оно быстро распространяется не только через семена, но и корневыми отпрысками.

Тем временем, несмотря на угрозы, связанные с зимней мимозой, её весеннее цветение остается популярным событием, за которым наблюдают жители и туристы по всему Лазурному берегу. Однако необходимо уделить внимание серьёзным экологическим последствиям, которые может вызвать эта красивая, но вредная для местной природы растение.

Уточнения

Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).

Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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