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Эти кухонные отходы рассыпьте под лаванду. Она покроется цветами

5:08
Садоводство » Цветы

Лаванда славится прекрасными цветами и душистым ароматом. Это истинное украшение любого сада. О ней стоит заботиться уже весной, чтобы насладиться её красотой и летом. Не забывайте о обрезке и удобрении растений.

Лаванда
Фото: Selbst geschossen by Matthias Bauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаванда

Лаванда относится к семейству яснотковых. В естественных условиях она растет преимущественно в Средиземноморском регионе. Существует более 40 видов лаванды, из которых наиболее популярна лаванда истинная, известная также как лекарственная лаванда. Это многолетний кустарник, который обычно достигает высоты до 60 см. Листья вечнозеленые. Цветет с середины июня до сентября. Цветы, собранные на длинных и стройных цветоножках, чаще всего фиолетовые, но также бывают белые и розовые.

Как выращивать и ухаживать за лавандой?

Растение лаванды должно находиться на солнечном, теплом и защищенном от ветра месте. Оно предпочитает дренированную, не слишком кислую и умеренно влажную почву. Поэтому нужно избегать чрезмерного полива, который может привести к быстрому гниению растения. Важно не забывать о удобрениях, которые особенно актуальны в начале вегетационного периода, когда растение начинает расти. При уходе за лавандой также очень важна обрезка. Зимой не забывайте укрывать её.

Лаванда – медоносное растение. Её аромат привлекает опылителей, таких как пчёлы и бабочки, и также отпугивает комаров и тлей. Свойства лаванды используют в медицине, косметике и кулинарии.

Весеннее обрезка лаванды: на что не забыть

Весеннее обрезка лаванды помогает поддерживать её компактную форму, стимулирует образование новых побегов и способствует обильному цветению. Она также стимулирует выработку эфирных масел в растении, благодаря чему оно становится ещё более ароматным. Регулярная обрезка лаванды предотвращает чрезмерное одревеснение побегов, их разветвление и потерю формы. Это также помогает поддерживать здоровье растения и защищает его от болезней и вредителей.

Наиболее подходящее время для весеннего обрезания лаванды – начало апреля. Обрезку не следует проводить слишком рано, так как это может повредить растение из-за низких температур. При обрезке следует укоротить прошлогодние побеги на треть от их длины. Это следует делать равномерно со всех сторон. Однако не рекомендуется укорачивать однорядные ветви, так как они могут засохнуть. Болезненные, сломанные или поврежденные побеги необходимо удалить.

Следующее обрезание лаванды следует проводить после цветения. В это время нужно срезать соцветия и концы цветоножек, которые отцвели.

Обрезание лаванды всегда следует выполнять острыми и чистыми инструментами. Это поможет избежать повреждения побегов и распространения болезней.

Весеннее удобрение лаванды: необходимо для обильного цветения

Весеннее удобрение лаванды способствует её обильному цветению. Однако используемые препараты не должны содержать высокие дозы азота, так как это приводит к чрезмерному росту зеленой массы в ущерб цветению. Гораздо больше рекомендуется удобрение, богатое фосфором и калием. Они положительно влияют на цветение и развитие корней.

Наилучшее время для удобрения лаванды – весна, сразу после обрезки. Вторую порцию удобрения можно внести в начале лета, что дополнительно поддержит растение во время цветения.

Удобрения для лаванды можно приобрести в садовых центрах. Однако вы также можете приготовить их самостоятельно из кухонных отходов. Одним из самых популярных является удобрение из яичных скорлуп, которое богато в первую очередь кальцием, а также другими ценными компонентами. Благодаря этому оно положительно влияет на рост лаванды и предотвращает болезни.

Приготовить его довольно просто. Достаточно высушить яичные скорлупы и затем тщательно размельчить. Для этого вы можете использовать, например, ступку. Затем просто смешайте измельченные яичные скорлупы с почвой и посыпьте полученной смесью кусты лаванды.

Весеннюю подкормку лаванды также можно провести настоем из хвоща или крапивы. Эти растения – свежие или сушеные – просто залейте водой и дайте настояться несколько дней. Когда смесь начнет бродить, её нужно процедить и смешать с водой в пропорции 1:10. Если смесь бродит слишком активно, её следует разбавить водой. Таким удобрением вы можете поливать лаванду.

Растение также можно подкармливать компостом или древесной золой.

Уточнения

Лава́нда — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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