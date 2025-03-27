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Выбор лучших растений для бордюров: 9 красивых и устойчивых вариантов

2:29
Садоводство » Советы

Не знаете, какие растения выбрать для бордюров в вашем саду? Учёные и ландшафтные дизайнеры предлагают обратить внимание на девять многолетников, которые могут преобразить пространство и добавить ярких красок даже в самые запущенные уголки.

Колокольчик
Фото: Own work by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колокольчик

Научные исследования показывают, что выбор правильных растений не только украсит сад, но и улучшит его экологическую ценность, привлекая пчёл и бабочек. Специалисты утверждают, что для создания эффектного бордюра не обязательно использовать только яркие цветы. Даже более скромные растения могут при правильном выборе создать гармоничное и стильное оформление.

Один из лучших вариантов — колокольчик карпатский, цветущая веселыми синими или сиреневыми оттенками весной. Это растение идеально подходит для солнечных или полузатененных участков. Флокс шиловидный, в свою очередь, создаёт яркий цветной ковер из розовых, белых или фиолетовых цветов и устойчив к лёгким заморозкам. 

Кроме того, стоит обратить внимание на зверобой чашечковидный, которое не требует особого ухода и цветет до сентября. Ясколка войлочная с серебристыми листьями и белыми цветами отлично подходит для склонов и бордюров, в то время как обриета быстро разрастается и предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву.

По мнению экспертов, лилейник с её крупными цветами станет настоящим украшением вашего сада – она хорошо переносит и мороз, и засуху. Также рекомендуют герань кембриджская, который формирует легкий цветочный ковер с нежно-розовыми цветами, и гелениум с яркими красно-оранжевыми ромашками, добавляющими живописности летом.

Перед тем как отправляться за покупками, важно обратить внимание на условия, в которых будут расти растения. Прямое солнечное освещение, тень, тип почвы и доступное время для ухода являются ключевыми факторами в выборе подходящих многолетников.

Создать эффектный и гармоничный бордюр теперь не составит труда. Выбирая растения с учетом их устойчивости и декоративности, вы сможете добиться не только красоты, но и долговечности оформления своего сада. С экспериментами и правильным подходом каждый может превратить своё пространство в цветущий оазис!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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