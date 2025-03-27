Выбор лучших растений для бордюров: 9 красивых и устойчивых вариантов

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Не знаете, какие растения выбрать для бордюров в вашем саду? Учёные и ландшафтные дизайнеры предлагают обратить внимание на девять многолетников, которые могут преобразить пространство и добавить ярких красок даже в самые запущенные уголки.

Фото: Own work by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колокольчик

Научные исследования показывают, что выбор правильных растений не только украсит сад, но и улучшит его экологическую ценность, привлекая пчёл и бабочек. Специалисты утверждают, что для создания эффектного бордюра не обязательно использовать только яркие цветы. Даже более скромные растения могут при правильном выборе создать гармоничное и стильное оформление.

Один из лучших вариантов — колокольчик карпатский, цветущая веселыми синими или сиреневыми оттенками весной. Это растение идеально подходит для солнечных или полузатененных участков. Флокс шиловидный, в свою очередь, создаёт яркий цветной ковер из розовых, белых или фиолетовых цветов и устойчив к лёгким заморозкам.

Кроме того, стоит обратить внимание на зверобой чашечковидный, которое не требует особого ухода и цветет до сентября. Ясколка войлочная с серебристыми листьями и белыми цветами отлично подходит для склонов и бордюров, в то время как обриета быстро разрастается и предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву.

По мнению экспертов, лилейник с её крупными цветами станет настоящим украшением вашего сада – она хорошо переносит и мороз, и засуху. Также рекомендуют герань кембриджская, который формирует легкий цветочный ковер с нежно-розовыми цветами, и гелениум с яркими красно-оранжевыми ромашками, добавляющими живописности летом.

Перед тем как отправляться за покупками, важно обратить внимание на условия, в которых будут расти растения. Прямое солнечное освещение, тень, тип почвы и доступное время для ухода являются ключевыми факторами в выборе подходящих многолетников.

Создать эффектный и гармоничный бордюр теперь не составит труда. Выбирая растения с учетом их устойчивости и декоративности, вы сможете добиться не только красоты, но и долговечности оформления своего сада. С экспериментами и правильным подходом каждый может превратить своё пространство в цветущий оазис!