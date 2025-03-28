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Комнатный скромник, который умеет удивлять — но только если его слушать

2:02
Садоводство

Рождественский кактус — не просто зелёный гость на подоконнике. Это растение, которое в нужных условиях дарит невероятно яркое и праздничное цветение. Но чтобы дождаться бутонов к декабрю, ему нужна правильная забота — особенно в виде подкормки.

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

Где разместить кактус весной

Весной рождественскому кактусу (шлюмбергере) нужен рассеянный свет и температура около 22 °C. Отлично подойдёт восточный подоконник. А когда пройдут заморозки — смело выносите его на балкон или в сад, в защищённое от прямого солнца и ветра место. Там свежий воздух и тёплая погода помогут растению окрепнуть и набраться сил для цветения зимой.

Полив — с умом и терпением

Поливайте только после того, как верхний слой почвы хорошо просохнет. Лучше всего использовать дождевую или отстоянную воду комнатной температуры. Переувлажнение — главный враг этого кактуса.

Чем и когда удобрять

Удобрения вносят с весны до конца августа. Осенью растение должно уйти в покой — его переносят в прохладное, затенённое место. Это поможет сформировать бутоны к декабрю.

Важно: избегайте удобрений с содержанием кальция — они нейтрализуют кислотность почвы, а рождественский кактус предпочитает кислую среду.

Натуральные альтернативы

Можно использовать и домашние подкормки:

  • Пивные дрожжи: размять 2 таблетки, развести в 0,5 л тёплой воды, настоять сутки, перемешать и полить.

  • Отвар лаврового листа: 5 листов на 0,5 л воды, кипятить 5 минут, настоять 2 дня, процедить и использовать как удобрение.

Такую подкормку вносят раз в две недели.

При правильном уходе рождественский кактус не просто зацветёт — он превратится в главный декоративный акцент зимы.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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