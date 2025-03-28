Выбираем цветы, которые не боятся холода — и зацветают раньше всех

Стоит солнцу пригреть землю — и сад будто оживает: краски, бутоны, первые ароматы. И пока капризная погода ещё подкидывает ночные заморозки, на грядках уже можно сеять растения, которые не боятся весеннего холода.
Это однолетние цветы, устойчивые к заморозкам, которым не нужен особый уход. Их можно сеять прямо в грунт в марте — даже если на утро обещают лёгкий мороз. У них быстро развивается корневая система, а значит, и цветут они довольно рано. Отличный выбор как для опытных садоводов, так и для тех, кто только начинает.
Вот некоторые из самых популярных морозостойких однолетников:
Сладкий горошек
Пионовидный мак
Крупноцветковая иберис
Левкой
Вербена синяя
Дидискус кружевной
Однолетний люпин — он не только украшает сад, но и обогащает почву азотом.
Также стоит обратить внимание на васильки, аксамитники, египтянин и другие полевые цветы — они создадут впечатление цветущего луга уже к маю.
Ночные заморозки весной — не редкость. Если небо ясное, а точка росы близка к нулю, утром возможен холодный сюрприз. Балконные растения стоит убирать в помещение. Садовые — временно укрывать пузырчатой плёнкой или агроволокном. Особенно чувствительны в этот период пеларгонии, гортензии, магнолии и хвойные.
Эти простые меры помогут сохранить сад живым — и не прерывать весну ни на день.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.