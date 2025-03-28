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Выбираем цветы, которые не боятся холода — и зацветают раньше всех

1:41
Садоводство

Стоит солнцу пригреть землю — и сад будто оживает: краски, бутоны, первые ароматы. И пока капризная погода ещё подкидывает ночные заморозки, на грядках уже можно сеять растения, которые не боятся весеннего холода.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тюльпаны

Кто они — выносливые однолетники

Это однолетние цветы, устойчивые к заморозкам, которым не нужен особый уход. Их можно сеять прямо в грунт в марте — даже если на утро обещают лёгкий мороз. У них быстро развивается корневая система, а значит, и цветут они довольно рано. Отличный выбор как для опытных садоводов, так и для тех, кто только начинает.

Какие цветы подойдут

Вот некоторые из самых популярных морозостойких однолетников:

  • Сладкий горошек

  • Пионовидный мак

  • Крупноцветковая иберис

  • Левкой

  • Вербена синяя

  • Дидискус кружевной

  • Однолетний люпин — он не только украшает сад, но и обогащает почву азотом.

Также стоит обратить внимание на васильки, аксамитники, египтянин и другие полевые цветы — они создадут впечатление цветущего луга уже к маю.

Как пережить заморозки

Ночные заморозки весной — не редкость. Если небо ясное, а точка росы близка к нулю, утром возможен холодный сюрприз. Балконные растения стоит убирать в помещение. Садовые — временно укрывать пузырчатой плёнкой или агроволокном. Особенно чувствительны в этот период пеларгонии, гортензии, магнолии и хвойные.

Эти простые меры помогут сохранить сад живым — и не прерывать весну ни на день.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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