Цветок, который любит камни больше, чем клумбы — и это его секрет

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Табачный корень Льюиса (Lewisia cotyledon), известный также как "дохенигьек", — компактное многолетнее растение родом из Северной Америки, которое всё чаще можно встретить на европейских балконах и альпийских горках. Его любят за красивые розетки листьев и цветки в оттенках от белого до розового и оранжевого, распускающиеся во второй половине весны.

Фото: commons.wikimedia by Daderot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каменный сад

Где и как сажать

Для посадки табачного корня выбирайте полутенистые участки, где не будет палящего солнца весь день. Почва должна быть лёгкой, с хорошим дренажем — растение крайне чувствительно к застою влаги.

Уход без лишнего фанатизма

Поливайте умеренно. В период активного роста (весна-лето) не допускайте переувлажнения — это может привести к загниванию корней. Вода не должна попадать на листья: из-за этого растение легко поражается грибковыми инфекциями.

В июле начните регулярно вносить удобрения. С наступлением осени (сентябрь) поливы стоит прекратить, особенно если температура опускается ниже 10°C — корень предпочитает сухой и прохладный период покоя.

Зимовка и переносимость холода

Если растение выращивается в горшке и зимует на улице, важно защищать его от осадков. Мороз он переносит хорошо, но влажный субстрат зимой — прямая угроза для корней.

Спрос и цены

Интерес к табачному корню в последние годы растёт, как и его стоимость. Средняя цена — от 1000 до 2000 форинтов за куст (примерно 2,5-5 евро), в зависимости от сорта и размера.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

