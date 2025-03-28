Как применять табачную пыль против вредителей — инструкции и дозировки

Табачная пыль — проверенное народное средство, которое одновременно работает как инсектицид и подкормка. Секрет в никотине: он вызывает паралич у насекомых и быстро избавляет от вредителей. Главное — использовать средство правильно.
Табачная пыль — это измельчённые листья табака. В ней много питательных веществ и алкалоидов, в том числе никотина. Он парализует вредителей: тлю, мух, блошек и других. Но важно помнить — никотин опасен и для полезных насекомых, поэтому обработку проводят аккуратно, в безветренную погоду и только при необходимости.
Отвар. Полстакана пыли заливают литром воды, кипятят 30 минут, настаивают сутки. Перед опрыскиванием разбавляют 1:2.
Настой. Заливают кипятком и настаивают 2 суток. Пропорции те же, что и для отвара.
Опудривание. Пыль смешивают с золой или известью в равных пропорциях. Применяют по сухим листьям и в безветренную погоду.
Окуривание. Используется для плодовых деревьев. Пыль сжигается на углях под кроной дерева или в теплице (до посадок).
Тля. Эффективны настои и отвары. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом в неделю.
Капустная муха, слизни. Помогает опудривание.
Луковая муха. Смесь пыли, золы и горчицы — лучший отпугиватель.
Картофельная и капустная блошка. Работают как опрыскивания, так и опудривания.
Муравьи. Смесь пыли, чеснока и компоста выкладывают в муравейниках.
Плодожорки и листовертки. Поможет только окуривание.
Табачную пыль можно вносить в почву под перекопку — 100 г на м². Под посадку плодовых деревьев — до 2 стаканов в яму. Хорошо работает смесь с золой или горчицей. Под паслёновые не вносят.
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