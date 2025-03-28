Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Удвоение урожая помидоров: китайский метод, который стоит попробовать
Вкуснее некуда: готовим сочный мясной рулет с кукурузой и помидорами — попробуйте сами
Продажи мясных консервов выросли на 18,5%: россияне открывают новые вкусы
Недоброе утро: почему молодёжь переносит похмелье хуже, чем люди постарше
Откройте для себя удивительный мир эмбы: как вырастить этот питательный фрукт у себя в саду
Малоизвестный парк в Великобритании попал в топ — чем привлёк Milky Way
Кудрявцева объяснила свою любовь к Челобанову: мужской вайб
Пять шагов, чтобы ваш пучок выглядел как у голливудской звезды

Как применять табачную пыль против вредителей — инструкции и дозировки

Садоводство

Табачная пыль — проверенное народное средство, которое одновременно работает как инсектицид и подкормка. Секрет в никотине: он вызывает паралич у насекомых и быстро избавляет от вредителей. Главное — использовать средство правильно.

опрыскивание огорода
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Рublic domain
опрыскивание огорода

Что это такое и как работает

Табачная пыль — это измельчённые листья табака. В ней много питательных веществ и алкалоидов, в том числе никотина. Он парализует вредителей: тлю, мух, блошек и других. Но важно помнить — никотин опасен и для полезных насекомых, поэтому обработку проводят аккуратно, в безветренную погоду и только при необходимости.

Способы применения табачной пыли

  • Отвар. Полстакана пыли заливают литром воды, кипятят 30 минут, настаивают сутки. Перед опрыскиванием разбавляют 1:2.

  • Настой. Заливают кипятком и настаивают 2 суток. Пропорции те же, что и для отвара.

  • Опудривание. Пыль смешивают с золой или известью в равных пропорциях. Применяют по сухим листьям и в безветренную погоду.

  • Окуривание. Используется для плодовых деревьев. Пыль сжигается на углях под кроной дерева или в теплице (до посадок).

Кого отпугивает табачная пыль

  • Тля. Эффективны настои и отвары. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом в неделю.

  • Капустная муха, слизни. Помогает опудривание.

  • Луковая муха. Смесь пыли, золы и горчицы — лучший отпугиватель.

  • Картофельная и капустная блошка. Работают как опрыскивания, так и опудривания.

  • Муравьи. Смесь пыли, чеснока и компоста выкладывают в муравейниках.

  • Плодожорки и листовертки. Поможет только окуривание.

Как удобрение и обеззараживатель

Табачную пыль можно вносить в почву под перекопку — 100 г на м². Под посадку плодовых деревьев — до 2 стаканов в яму. Хорошо работает смесь с золой или горчицей. Под паслёновые не вносят.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая
Новости спорта
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая Аудио 
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Шоу-бизнес
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве Аудио 
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Кудрявцева объяснила свою любовь к Челобанову: мужской вайб
Пять шагов, чтобы ваш пучок выглядел как у голливудской звезды
Соседи жалуются, а собака воет? Разбираемся, это тоска или хитрый способ манипулировать
Седина наступает? Попробуй изменить не причёску, а питание
Как применять табачную пыль против вредителей — инструкции и дозировки
BYD идёт ва-банк: как закончилась битва за трон среди электрокроссоверов
Штрудель без теста и нервов: десерт из лаваша, который вас удивит
Жёлтые листья и плесень: угроза для ваших комнатных цветов
Пицца как в ресторане: 20 минут и тесто тает во рту — раскрыт главный секрет
Тайна вашего словарного запаса: почему мозговая активность продлевает жизнь на целое десятилетие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.