Как применять табачную пыль против вредителей — инструкции и дозировки

Табачная пыль — проверенное народное средство, которое одновременно работает как инсектицид и подкормка. Секрет в никотине: он вызывает паралич у насекомых и быстро избавляет от вредителей. Главное — использовать средство правильно.

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Что это такое и как работает

Табачная пыль — это измельчённые листья табака. В ней много питательных веществ и алкалоидов, в том числе никотина. Он парализует вредителей: тлю, мух, блошек и других. Но важно помнить — никотин опасен и для полезных насекомых, поэтому обработку проводят аккуратно, в безветренную погоду и только при необходимости.

Способы применения табачной пыли

Отвар. Полстакана пыли заливают литром воды, кипятят 30 минут, настаивают сутки. Перед опрыскиванием разбавляют 1:2.

Настой. Заливают кипятком и настаивают 2 суток. Пропорции те же, что и для отвара.

Опудривание. Пыль смешивают с золой или известью в равных пропорциях. Применяют по сухим листьям и в безветренную погоду.

Окуривание. Используется для плодовых деревьев. Пыль сжигается на углях под кроной дерева или в теплице (до посадок).

Кого отпугивает табачная пыль

Тля. Эффективны настои и отвары. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом в неделю.

Капустная муха, слизни. Помогает опудривание.

Луковая муха. Смесь пыли, золы и горчицы — лучший отпугиватель.

Картофельная и капустная блошка. Работают как опрыскивания, так и опудривания.

Муравьи. Смесь пыли, чеснока и компоста выкладывают в муравейниках.

Плодожорки и листовертки. Поможет только окуривание.

Как удобрение и обеззараживатель

Табачную пыль можно вносить в почву под перекопку — 100 г на м². Под посадку плодовых деревьев — до 2 стаканов в яму. Хорошо работает смесь с золой или горчицей. Под паслёновые не вносят.