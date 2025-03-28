Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы — один из самых любимых и неприхотливых цветов на дачных клумбах. Чтобы они начали цвести как можно раньше, посев лучше делать через рассаду. Время посева зависит от региона, вида тагетеса и лунного календаря.

Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бархатцы

В каких числах сажать бархатцы в 2025 году по лунному календарю

Лучшие дни в апреле: 4-5, 9-11, 14-15, 23-25 числа. В мае — с 1 по 3, 6-11, 21-22, 29-30. Избегайте посадки в неблагоприятные дни: 12 и с 26 по 28 мая.

Сроки зависят от климата региона:

Южные области — с конца марта, высадка в грунт с конца апреля.

Средняя полоса — с начала апреля, пересадка в мае.

Сибирь и Урал — не раньше второй половины апреля, с высадкой в конце мая или начале июня.

Какой сорт — такие и сроки:

Французские (Болеро, Бонита) готовы к пересадке через 40-45 дней.

Африканские (Гавайи, Альбатрос) — через 50-55 дней.

Тонколистные (Паприка, Красный самоцвет) — уже через 35-40 дней.

Пример: в Сибири сорт Паприка стоит сеять с 14 по 25 апреля. Цветение наступит уже в начале лета.

Как сеять:

Семена раскладывают на влажную почву и слегка прижимают. До всходов держат в тепле под пленкой, затем дают свет. Пикируют при появлении 2-3 листиков. Подкормки не обязательны — при избытке питания растения "жируют" и цветут позже.

Сеянцы не боятся пересадки, быстро приживаются, особенно если сделать всё по правилам. Цветущие бархатцы не только украсят участок, но и отпугнут вредителей — стоит посадить хоть немного!

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

