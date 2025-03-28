Хотите клубнику, как на рынке? Сажайте эти сорта — не разочаруют

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной дачники начинают планировать грядки и думают, какие сорта клубники высадить. Главный запрос — чтобы ягоды были не просто урожайными, а по-настоящему сладкими. Мы собрали 15 сортов клубники, которые дают сочные и ароматные плоды в разных климатических зонах России.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Для южных регионов подойдут жаростойкие сорта:

Квики — ультраранняя, плотные ягоды до 80 г, не растрескиваются.

Мармелада — нуждается в поливе, но при уходе даёт вторую волну урожая.

Азия — сладкий вкус с ноткой лесной земляники, урожайность до 1,2 кг с куста.

В средней полосе и Подмосковье:

Марисоль — карамельно-фруктовый вкус, ягоды по 40 г.

Гигантский Деликатес — ягоды до 100 г, вкус конфетный.

Эльсанта — до 1,5 кг с куста, ягоды плотные и ароматные.

Для Ленинградской области, где прохладнее и влажнее:

Холидей — позднее созревание, устойчивость к непогоде.

Мальвина — винно-десертный вкус, ягоды до 80 г.

Вима Ксима — сладкий аромат, не требует опылителей.

Для Сибири и Урала выбирайте морозостойкие сорта:

Черный лебедь — крупные ягоды до 100 г, куст до 60 см.

Настена Сластена — аромат ананаса, не любит переувлажнение.

Фестивальная — до 1,5 кг с куста, с кисло-сладким вкусом.

Ремонтантные сорта для круглого лета:

Мурано - плодоносит до заморозков, сладкий вкус.

Русский размер - ягоды до 50 г, неприхотлив.

Королева Елизавета II - до 1,7 кг с куста, мощный куст, не требует опыления.

Выбирайте сорт с учётом климата, устойчивости и личных вкусов — и наслаждайтесь сахарными ягодами всё лето.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

