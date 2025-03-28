Хотите клубнику, как на рынке? Сажайте эти сорта — не разочаруют

Весной дачники начинают планировать грядки и думают, какие сорта клубники высадить. Главный запрос — чтобы ягоды были не просто урожайными, а по-настоящему сладкими. Мы собрали 15 сортов клубники, которые дают сочные и ароматные плоды в разных климатических зонах России.
Для южных регионов подойдут жаростойкие сорта:
Квики — ультраранняя, плотные ягоды до 80 г, не растрескиваются.
Мармелада — нуждается в поливе, но при уходе даёт вторую волну урожая.
Азия — сладкий вкус с ноткой лесной земляники, урожайность до 1,2 кг с куста.
В средней полосе и Подмосковье:
Марисоль — карамельно-фруктовый вкус, ягоды по 40 г.
Гигантский Деликатес — ягоды до 100 г, вкус конфетный.
Эльсанта — до 1,5 кг с куста, ягоды плотные и ароматные.
Для Ленинградской области, где прохладнее и влажнее:
Холидей — позднее созревание, устойчивость к непогоде.
Мальвина — винно-десертный вкус, ягоды до 80 г.
Вима Ксима — сладкий аромат, не требует опылителей.
Для Сибири и Урала выбирайте морозостойкие сорта:
Черный лебедь — крупные ягоды до 100 г, куст до 60 см.
Настена Сластена — аромат ананаса, не любит переувлажнение.
Фестивальная — до 1,5 кг с куста, с кисло-сладким вкусом.
Ремонтантные сорта для круглого лета:
Мурано - плодоносит до заморозков, сладкий вкус.
Русский размер - ягоды до 50 г, неприхотлив.
Королева Елизавета II - до 1,7 кг с куста, мощный куст, не требует опыления.
Выбирайте сорт с учётом климата, устойчивости и личных вкусов — и наслаждайтесь сахарными ягодами всё лето.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).
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