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Хотите клубнику, как на рынке? Сажайте эти сорта — не разочаруют

2:03
Садоводство

Весной дачники начинают планировать грядки и думают, какие сорта клубники высадить. Главный запрос — чтобы ягоды были не просто урожайными, а по-настоящему сладкими. Мы собрали 15 сортов клубники, которые дают сочные и ароматные плоды в разных климатических зонах России.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Для южных регионов подойдут жаростойкие сорта:

  • Квики — ультраранняя, плотные ягоды до 80 г, не растрескиваются.

  • Мармелада — нуждается в поливе, но при уходе даёт вторую волну урожая.

  • Азия — сладкий вкус с ноткой лесной земляники, урожайность до 1,2 кг с куста.

В средней полосе и Подмосковье:

  • Марисоль — карамельно-фруктовый вкус, ягоды по 40 г.

  • Гигантский Деликатес — ягоды до 100 г, вкус конфетный.

  • Эльсанта — до 1,5 кг с куста, ягоды плотные и ароматные.

Для Ленинградской области, где прохладнее и влажнее:

  • Холидей — позднее созревание, устойчивость к непогоде.

  • Мальвина — винно-десертный вкус, ягоды до 80 г.

  • Вима Ксима — сладкий аромат, не требует опылителей.

Для Сибири и Урала выбирайте морозостойкие сорта:

  • Черный лебедь — крупные ягоды до 100 г, куст до 60 см.

  • Настена Сластена — аромат ананаса, не любит переувлажнение.

  • Фестивальная — до 1,5 кг с куста, с кисло-сладким вкусом.

Ремонтантные сорта для круглого лета:

  • Мурано - плодоносит до заморозков, сладкий вкус.

  • Русский размер - ягоды до 50 г, неприхотлив.

  • Королева Елизавета II - до 1,7 кг с куста, мощный куст, не требует опыления.

Выбирайте сорт с учётом климата, устойчивости и личных вкусов — и наслаждайтесь сахарными ягодами всё лето.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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