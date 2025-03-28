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Тонкая рассада: причина может быть прямо у вас на подоконнике

2:09
Садоводство

Весной на подоконниках дачников вырастают первые зелёные "лесочки" — рассада. Но иногда вместо крепких кустиков появляются тонкие и вытянутые растения с бледными стеблями. Почему это происходит и можно ли всё ещё спасти такую рассаду?

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Основные причины:

  1. Недостаток света. Ранней весной день короткий, а фотосинтез замедлен. Без 12-14 часов освещения сеянцы тянутся к источнику света, истончаются и слабеют. Решение — досвечивание фитолампой.

  2. Загущенные посадки. Когда растения стоят слишком плотно, они борются за свет. Итог — вытянувшиеся стебли. Помогает прореживание или пересадка.

  3. Избыток азота. Азот стимулирует рост зелени. Если его слишком много, корни не успевают за верхней частью. Важно использовать сбалансированные удобрения с фосфором и калием.

  4. Жара. Тёплое помещение и недостаток света — идеальное условие для вытягивания. Держите рассаду при 18-20°C днём и на 4-7°C ниже ночью.

  5. Избыточный полив. Постоянная влажность — ещё один провокатор быстрого, но слабого роста. Поливать нужно, когда верхний слой почвы подсох.

  6. Маленькие стаканчики. Корни упираются в стенки, перестают развиваться, а надземная часть продолжает расти. Помогает пересадка в более просторную ёмкость.

Как спасти вытянувшуюся рассаду:

  • Пересадите кустики, заглубив до семядолей. При пикировке можно прищипнуть главный корешок — это простимулирует рост боковых.

  • У крупных сеянцев прищипните верхушку. Особенно хорошо это работает с петуниями, астрами, томатами.

  • Внесите подкормку с минимумом азота — подойдут удобрения вроде "Крепыш" или "Агрикола Форвард".

Главное — профилактика: свет, прохлада, простор, умеренный полив и никакой спешки с удобрениями.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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