Весной посадили — летом собрали: выращиваем озимый чеснок не по правилам

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна на носу, а в запасах только озимый чеснок? Не беда — его тоже можно посадить весной, но с оговорками. Важно понимать, что эта разновидность создана для осенней посадки, так как требует прохождения стратификации — воздействия холода. Без этого зубки могут вырасти, но полноценной головки не сформируют. Тем не менее, даже весной можно получить неплохой результат — при правильной подготовке.

Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

В чём разница между яровым и озимым чесноком

Яровой сажают весной, он медленно растёт, но хранится долго — до двух лет. Озимый — осенью, быстро трогается в рост, даёт крупные головки, но хранится хуже. Главное отличие — потребность в холоде: без него озимый чеснок не даст полноценного урожая.

Что делать, если остался только озимый

Весной его можно посадить двумя способами:

Стратификация в холодильнике.

За месяц до посадки зубки замачивают в растворе стимулятора (например, Эпин), затем заворачивают во влажную ткань и убирают в холодильник. Периодически ткань увлажняют. Через 3-4 недели чеснок даст корешки — это сигнал, что пора в землю. Посев в контейнер с землёй.

Зубки сажают в ящик с влажной почвой и ставят в прохладное место. Через 10-14 дней с появившимися корешками их выносят на грядку, присыпают снегом и защищают от ветра.

Как сажать озимый чеснок весной

Когда почва прогреется до 6-8 °C, делают бороздки глубиной 2-3 см, заливают водой (если земля сухая), выкладывают зубки на расстоянии 6-8 см, корешками вниз. Засыпают, уплотняют и мульчируют соломой или торфом.

Уход после посадки — как у ярового: регулярный полив, особенно в мае-июне, три подкормки, профилактика болезней. Урожай будет немного позже обычного, но качественным.

Уточнения

Ози́мая культу́ра — форма однолетних сельскохозяйственных зерновых (обычно злаковых), жизненный цикл которой требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур. Иногда используют аналогичный термин «озимые растения», по отношению к любым растениям, не только сельскохозяйственным, для жизненного цикла которых требуется перезимовка.



