Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь
Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии
Скрытая угроза ремонта: какие покрытия опасны даже после высыхания
Секретный рецепт жареного картофеля, который изменит ваше представление об ужине
Никогда не ошибётесь: как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей месяцами
ТОП-5 самых редких мотоциклов из СССР
Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто

Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама

2:25
Садоводство

Даже если у вас нет возможности подключиться к канализации, это не повод мириться с неприятным запахом и частой откачкой дачного туалета. Выгребная яма требует регулярного ухода, и современные препараты могут значительно упростить этот процесс. Главное — правильно выбрать, что именно засыпать или залить, чтобы отходы быстрее разлагались, а запах не распространялся по участку.

Дачный туалет
Фото: commons.wikimedia.org by Myotus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дачный туалет

Почему важно регулярно очищать яму

В отличие от септиков, в обычной выгребной яме нет системы фильтрации и переработки — отходы просто копятся. Когда резервуар переполняется, возможен перелив, загрязнение почвы и неприятный запах. Поэтому даже при сезонном использовании туалета яму нужно своевременно обслуживать. Если подъезд спецтехники невозможен или дорог, на помощь приходят био- и химические препараты.

Биопрепараты — безопасно и эффективно

Это средства на основе живых бактерий, которые "поедают" органику, превращая её в воду и осадок. Они безопасны для окружающей среды и человека, снижают запах и уменьшают частоту откачки.

Есть два типа бактерий:

  • Анаэробные - работают без кислорода, подходят для закрытых ям.

  • Аэробные - требуют доступа воздуха, эффективны в ямах с вентиляцией.

Продаются в двух видах:

  • Жидкие (например, "ТаМир Эм", BioBac) — готовы к применению, но требуют точной дозировки.

  • Сухие (например, "Биосепт", "Санэкс", "Уборная сила") — порошки, таблетки или гранулы, которые активируют в воде перед внесением.

Химикаты — для зимы и крайних случаев

Химические средства (хлорная известь, аммонийные соли, нитратные окислители) действуют независимо от температуры и хорошо справляются с запахом. Но они токсичны, могут навредить экологии и испортить материалы туалета. Использовать их стоит только в морозы или при отсутствии доступа к биопрепаратам.

Что выбрать

Для летнего пользования оптимальны биопрепараты — они работают мягко и безопасно. Химию применяйте только зимой или если бактерии не справляются. Внимательно читайте состав и инструкцию: от этого зависит эффективность и безопасность для вас и участка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
Еда и рецепты
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Последние материалы
Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ
Сколько стоит быть женой: Погребняк назвала круглую сумму, которую мужья должны платить жёнам
Не все умные часы одинаково полезны: шокирующие расхождения в показателях
Это открытие может изменить агрономию — белок PORCUPINE спасает растения от стресса
На небе вспыхнет то, что видно раз в поколение, и вы запомните эту ночь на всю жизнь
Как быстро очистить ванную комнату с помощью этого недорогого и экологичного средства? Откроем секреты
Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам
Змеи на даче? Секреты отпугивания, которые удивят вас своей простотой
В США туалетная бумага станет роскошью? Кризис в производстве не за горами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.