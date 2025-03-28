Срезал кору — и дерево пошло в рост: как дать второй шанс саду

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, дерево погибает — кора отслаивается, ветви сохнут, урожая нет. Но не торопитесь браться за пилу. Даже старое или ослабленное растение можно оживить. Особенно если оно досталось вам вместе с участком или пережило тяжёлую зиму.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain прививка деревьев

1. Проверьте кору — и удалите гниль

Если под корой пусто, дерево мог повредить короед. Постучите по стволу: глухой звук подскажет, где проблема. Аккуратно срежьте повреждённую кору и замажьте варом. Часто после такой процедуры дерево начинает восстанавливаться.

2. Подрежьте крону

Слишком густая крона — нагрузка на корни. Удалите поникшие, старые и лишние боковые ветви. Остальные — укоротите наполовину.

3. Сделайте бороздование

Разрежьте кору вдоль ствола и ветвей — 2-3 вертикальных надреза, по одному на каждой ветке. Это ослабит натяжение коры и запустит рост новых тканей. После — поливайте и подкармливайте. Отлично работает перегной с мульчей.

4. Укоротите ствол

Особенно у яблонь и груш. Оптимальная высота — до 2 м. Спиливайте чуть выше последней крупной ветки, чтобы не образовалось дупло. Формируйте крону в виде чаши — без внутренних веток.

5. Удалите поросль

Корневая поросль у вишни и сливы вытягивает питание и снижает урожайность. Удаляйте её, но с подрезкой самой кроны будьте осторожны — особенно у вишни.

6. Не режьте всё сразу

Кардинальная обрезка убивает дерево. Лучше — поэтапно. Например, у черешни: весной — убираем слабые ветки, в июне — прищипываем новые побеги.

7. Не путайте болезнь с сезоном

Желтизна у хвойных — часто не ожог, а сезонный окрас. Пролейте, подкормите, вычистите хвою — возможно, реанимация не потребуется.

8. Не справляетесь — зовите специалиста

Если не знаете, с чего начать, обратитесь в питомник или к садовому мастеру. Подскажите возраст дерева — например, красноватый оттенок ствола снизу говорит о возрасте 40-50 лет.

Уточнения

Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения. В общей сложности в состав коры можно включить следующие растительные ткани: корка (ритидом), перидерма (пробка (или феллема), феллоген, феллодерма), первичная кора, перицикл, вторичная кора (вторичная флоэма).

