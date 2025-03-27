Как получить свои семена укропа и кориандра — легко и бесплатно

Выращивать зелень — это приятно, но собирать свои семена — вдвойне выгодно. Такой подход экономит деньги, сохраняет любимые сорта и дарит уверенность в качестве следующего урожая. Главное — знать, когда и как правильно собирать семена пряных культур, чтобы не потерять ни аромат, ни всхожесть.
Семена укропа готовы к сбору, когда центральный зонтик темнеет и становится коричневым.
В сухую погоду срезайте семена прямо на грядке.
Если идут дожди — обрежьте цветоносы и досушите их в помещении.
Зонтики кориандра срезают чуть раньше, чтобы семена не осыпались.
Оставьте их дозревать в тени.
После обмолота сушите 2-3 недели, регулярно перемешивая.
Цветоносы с семенами появляются на второй год после посева.
Дождитесь, пока зонтики потемнеют.
Сушите до месяца в проветриваемом помещении — спешка снижает всхожесть.
Оставьте пару кустов без срезки на зелень.
После цветения повесьте их соцветиями вниз в тени.
Семена отделяются через мелкое сито, когда хорошо высохнут.
Семена зреют в стручках. Как только они подсохли:
Разомните их пальцами, освободите семена.
Досушите на бумаге при комнатной температуре.
Используйте бумажные пакеты или стеклянные банки.
Главное — защита от влаги и света.
Собственные семена — это аромат, вкус и надёжность, к которым вы вернётесь год за годом.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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