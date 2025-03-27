Как получить свои семена укропа и кориандра — легко и бесплатно

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать зелень — это приятно, но собирать свои семена — вдвойне выгодно. Такой подход экономит деньги, сохраняет любимые сорта и дарит уверенность в качестве следующего урожая. Главное — знать, когда и как правильно собирать семена пряных культур, чтобы не потерять ни аромат, ни всхожесть.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Укроп: ловим момент

Семена укропа готовы к сбору, когда центральный зонтик темнеет и становится коричневым.

В сухую погоду срезайте семена прямо на грядке.

Если идут дожди — обрежьте цветоносы и досушите их в помещении.

Кориандр: не ждите полной зрелости

Зонтики кориандра срезают чуть раньше, чтобы семена не осыпались.

Оставьте их дозревать в тени.

После обмолота сушите 2-3 недели, регулярно перемешивая.

Петрушка: терпение окупается

Цветоносы с семенами появляются на второй год после посева.

Дождитесь, пока зонтики потемнеют.

Сушите до месяца в проветриваемом помещении — спешка снижает всхожесть.

Базилик: вверх корнями

Оставьте пару кустов без срезки на зелень.

После цветения повесьте их соцветиями вниз в тени.

Семена отделяются через мелкое сито, когда хорошо высохнут.

Рукола: мелкие, но ароматные

Семена зреют в стручках. Как только они подсохли:

Разомните их пальцами, освободите семена.

Досушите на бумаге при комнатной температуре.

Как хранить семена

Используйте бумажные пакеты или стеклянные банки.

Главное — защита от влаги и света.

Собственные семена — это аромат, вкус и надёжность, к которым вы вернётесь год за годом.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

