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Как не посадить мёртвое: 5 способов проверить семена дома

2:05
Садоводство

Каждому садоводу знакомо это чувство: ждёшь всходов, заглядываешь в грядку каждый день… а там — тишина. Чтобы не тратить время на "мертвые" семена и не остаться без урожая, перед посадкой их стоит проверить.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Вот несколько простых способов, которые помогут отсеять пустышки и оставить только жизнеспособные зёрна.

Марля и блюдце — классика проверки

Расстелите влажную марлю на белом блюдце, разложите семена на расстоянии друг от друга и накройте вторым слоем ткани. Конструкцию уберите в полиэтиленовый пакет и поставьте в тёплое место (22-25°C).
Не забудьте подписать дату и сорт — это сэкономит время и избавит от путаницы.

Проверка на плотность: стакан с водой

Опустите семена в стакан с водой:

  • Полноценные — тонут

  • Пустые — всплывают

Однако с укропом и похожими семенами будьте осторожны: лёгкая оболочка может мешать точной оценке, поэтому лучше использовать этот метод с дополнением.

Песок и имитация природы

Песчаный способ имитирует естественную среду.

  • Возьмите прокаленный песок, слегка увлажните

  • Заглубите семена

  • Накройте плёнкой

Метод особенно хорош для тех, кто любит "натуральный подход" к проращиванию.

ZIP-пакет или салфетка на холодильник

Влажная салфетка в ZIP-пакете — отличный способ сэкономить место. Такой мини-парник можно прикрепить к стенке холодильника или положить на подоконник — и легко наблюдать, кто из семян даст "зелёный свет".

Для крупных семян — тканевый рулон

Обёрните семена влажной тканью, скрутите в рулон и поставьте в банку с небольшим количеством воды. Подходит для тыквы, фасоли, огурцов и других крупных культур.

Даже старые семена иногда удивляют — если дать им шанс. Эти простые приёмы сэкономят не только семена, но и время, усилия и настроение, которое весной особенно важно.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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