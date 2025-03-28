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Секрет пышного цветения гладиолусов — всё решает один день

1:44
Садоводство

Гладиолусы — настоящие короли летнего сада. Их высокие стебли и роскошные соцветия легко затмевают остальные цветы на клумбе. Но за этим великолепием стоит один хитрый секрет — точный выбор дня посадки. Ошиблись на пару дней — и пышного цветения можно не дождаться.

Гладиолусы
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by anniesannuals is licensed under https://https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/licenses/by/2.0/deed.en
Гладиолусы

Не верьте календарю — верьте почве

Ориентироваться только на даты в садовом блокноте — рискованно. Погода часто подводит: заморозки, дождь, обманчивое солнце. Именно поэтому опытные цветоводы советуют наблюдать не за числом на календаре, а за термометром.

Идеальная температура грунта на глубине ладони (8-10 см) — около +10 °C. Если почва холоднее, луковицы "засыпают" или тратят силы на выживание, а не на рост.

Время посадки по регионам

  • Южные районы: конец апреля

  • Средняя полоса: начало мая

  • Северные области: вторая половина мая

Но даже в тёплом регионе спешить не стоит. Настоящая весна приходит не по расписанию, а вместе с признаками жизни вокруг: листья на деревьях и сорняки из земли — вот лучший сигнал для посадки.

Главное — не рано и не поздно

  • Слишком рано — гладиолусы замедлятся и могут загнить.

  • Слишком поздно — не успеют раскрыть весь потенциал.

Посаженные в прогретую землю, гладиолусы быстро трогаются в рост, становятся крепкими и устойчивыми. А цветы — крупными и насыщенными.

Терпение — вот настоящая суперспособность садовода. Стоит чуть подождать, чтобы потом наслаждаться цветущим фейерверком на клумбе.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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