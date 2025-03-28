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Хотите огромные соцветия? Вот как обрезать гортензию весной

2:15
Садоводство

Представьте куст гортензии, усыпанный шапками цветов размером с блюдце. Это не каприз природы, а результат правильной весенней обрезки. Многие боятся брать в руки секатор, опасаясь "лишить" куст бутонов. На деле же всё наоборот: грамотная обрезка — залог пышного и мощного цветения.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Шаг 1. Узнайте свой сорт

Это — ключевой момент.
Разные гортензии требуют разного подхода:

  • Метельчатые и древовидные цветут на побегах текущего года.
    Их смело обрезают ранней весной, до сокодвижения. Укорачивайте ветви на треть, оставляя 2-3 пары почек. Это стимулирует рост новых побегов с крупными соцветиями.

  • Крупнолистные гортензии — совсем другое дело. Они формируют бутоны на прошлогодних ветках, и если срезать их сильно, цветов не будет.
    Здесь допустима лишь санитарная обрезка: удалите сухие, старые или подмёрзшие части, не трогая живые побеги.

Шаг 2. Проредите центр

Гортензия любит свет и воздух. Удалите ветви, загущающие середину куста, чтобы каждая почка получала достаточно ресурсов.
Работайте острым секатором, делая срезы под углом 45° — так раны заживают быстрее.

Шаг 3. Удобрение — сразу после обрезки

Подкормите куст комплексным удобрением с фосфором и калием. Эти элементы укрепят корневую систему и простимулируют закладку бутонов.

Уже через месяц вы заметите, как куст оживает — и к лету он взорвётся цветением.

Что нельзя делать

  • Не обрезайте в дождь — в сырой погоде срезы заживают дольше и становятся воротами для грибков.

  • Не уверены в сорте? Сделайте щадящую обрезку: удалите только засохшие и слабые ветки. Даже это усилит цветение, так как куст не будет тратить силы на "балласт".

Весенняя обрезка — не враг гортензии, а её лучший друг. Немного уверенности, правильный подход — и ваш сад заиграет пышными красками уже в этом сезоне.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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