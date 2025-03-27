Навоз — враг сладкой клубники? Вот что добавлять вместо

Навоз — не всегда добро. Многие считают его идеальным удобрением для клубники, но именно он часто портит вкус ягод.
Вместо сладких ароматных плодов — водянистые гиганты, на которых и сахаром посыпать не помогает.
Вся проблема в избытке азота, который заставляет клубнику гнать листву, а не плоды. Хотите настоящую десертную ягоду? Пора перейти на точную "минералку".
1. Ранняя весна — фосфор для старта
Как только сойдёт снег, клубника нуждается в корневой подпитке.
Рассыпьте двойной суперфосфат (15 г/м²) и слегка заделайте граблями. Фосфор растворяется медленно, питая кусты весь сезон.
2. Начало цветения — калий для сладости
Растворите 10 г сернокислого калия в 10 л воды и опрыскайте кусты.
Это поможет завязям развиться, а ягодам — набрать вкус и аромат.
3. После сбора урожая — восстановление
Смешайте 20 г аммиачной селитры + 30 г сульфата магния на 1 м².
Азот вернёт силы, магний — укрепит ткани перед зимой.
Когда ягоды ещё зелёные, опрыскайте кусты раствором борной кислоты:
2 г порошка на 10 л воды.
Бор помогает растению "перевести" сахара из листьев в плоды — и клубника становится медовой.
Минеральные удобрения — это не "на глаз". Передозировка азота = жирные усы, а калия = сухие ягоды.
Перед внесением гранул всегда увлажняйте почву, чтобы избежать ожогов корней.
И да, клубника на "минералке" бывает вкуснее органической — если всё делать с умом.
Хватит кормить клубнику как капусту. Дайте ей то, что нужно — и она подарит вам десерт, который не купишь в магазине.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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