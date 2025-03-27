Навоз — враг сладкой клубники? Вот что добавлять вместо

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Навоз — не всегда добро. Многие считают его идеальным удобрением для клубники, но именно он часто портит вкус ягод.

Вместо сладких ароматных плодов — водянистые гиганты, на которых и сахаром посыпать не помогает.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Клубника

Вся проблема в избытке азота, который заставляет клубнику гнать листву, а не плоды. Хотите настоящую десертную ягоду? Пора перейти на точную "минералку".

Подкормки по расписанию

1. Ранняя весна — фосфор для старта

Как только сойдёт снег, клубника нуждается в корневой подпитке.

Рассыпьте двойной суперфосфат (15 г/м²) и слегка заделайте граблями. Фосфор растворяется медленно, питая кусты весь сезон.

2. Начало цветения — калий для сладости

Растворите 10 г сернокислого калия в 10 л воды и опрыскайте кусты.

Это поможет завязям развиться, а ягодам — набрать вкус и аромат.

3. После сбора урожая — восстановление

Смешайте 20 г аммиачной селитры + 30 г сульфата магния на 1 м².

Азот вернёт силы, магний — укрепит ткани перед зимой.

Сладкий секрет — бор

Когда ягоды ещё зелёные, опрыскайте кусты раствором борной кислоты:

2 г порошка на 10 л воды.

Бор помогает растению "перевести" сахара из листьев в плоды — и клубника становится медовой.

Важные правила

Минеральные удобрения — это не "на глаз". Передозировка азота = жирные усы, а калия = сухие ягоды.

Перед внесением гранул всегда увлажняйте почву, чтобы избежать ожогов корней.

И да, клубника на "минералке" бывает вкуснее органической — если всё делать с умом.

Хватит кормить клубнику как капусту. Дайте ей то, что нужно — и она подарит вам десерт, который не купишь в магазине.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

