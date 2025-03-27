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Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Садоводство

Свёкла — овощ не из простых. Она капризна к почве, чувствительна к свету и особенно… к соседям. Неправильное окружение может свести на нет все старания, а верный выбор предшественников и компаньонов способен превратить грядку в настоящую фабрику сочных, сладких корнеплодов.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Вот что стоит знать, прежде чем высаживать свёклу на участке.

Лучшие соседи и предшественники

Свёкла раскрывает свой потенциал на рыхлой, нейтральной почве и солнечных участках. А рядом с "правильными" культурами растёт активнее и крепче.

  • Капуста, редис, огурцы — формируют благоприятный микроклимат и "прикрывают" от жары.

  • Морковь, кабачки, лук и чеснок — не мешают, но защищают: отпугивают вредителей.

  • Шпинат по краям грядки бережёт влагу, а базилик ароматами сбивает с толку насекомых.

  • Хорошо растёт после тыквенных, салата, укропа и зелени.

А вот повторная посадка на том же месте — провал. Почва истощается, и свёкла не растёт. После репы, картофеля или подсолнуха — тоже не стоит: корневая система у таких культур агрессивная.

С кем свёкле не по пути

Некоторые растения мешают ей развиваться:

  • Кукуруза и фасоль — забирают свет и питательные вещества.

  • Горчица — тормозит рост.

  • Картофель — мешает плотными корнями.

Расстояние — всё решает

Свёкла любит простор: при тесной посадке плоды будут мелкими и слабо развитыми.
Оставляйте 8-10 см между растениями и 25-30 см между рядами — и корнеплоды получат свободу для роста.

Уход без фанатизма

Полив — тёплой водой и без переувлажнения. Почва должна быть влажной, но не заболоченной.
Регулярное рыхление междурядий и мульчирование (травой или компостом) защищают от пересыхания и сорняков, а заодно добавляют органику.

Правильные соседи, тёплая земля и немного заботы — вот и весь секрет сладкой, хрустящей свёклы, которую вы с гордостью принесёте с грядки в кастрюлю.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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