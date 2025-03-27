Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имя — Бонд. Новый Бонд: Amazon готовит перезагрузку с лицензией на успех
После этой роли Зендея проснётся легендой: перевоплощение в Ронни Спектор
Салон воняет? Есть способ посвежее любого освежителя
Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии
Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов
Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов
Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям
Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха
Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы

Секреты глинистого огорода: как обмануть тяжёлый грунт

Садоводство

Кажется, что глинистая земля — самый неблагодарный грунт. Весной — липкая каша, летом — бетон. Сажать в такое что-либо хочется только из упрямства. Но именно упрямство и немного хитростей превращают глину в настоящий клад для урожая.

Дачные работы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачные работы

Опытные садоводы давно научились не бороться с глиной, а использовать её сильные стороны. Главное — правильно подготовить почву, и она щедро отблагодарит.

В чём сила глины

Да, она тяжёлая. Зато отлично удерживает влагу, что особенно важно в засуху. Если помочь корням "дышать", глинистая почва способна стать чуть ли не идеальной.

Как это сделать?

Добавьте органику: компост, листья, ботву. Лучше всего — в высокие короба. Такие "слоёные" грядки создают рыхлую и тёплую среду. Органика греет, выделяет азот, и уже в первый год здесь с удовольствием растут тыквы, кабачки и огурцы.

Микробы в помощь

Через сезон глина станет заметно мягче — благодаря корням растений и почвенным микроорганизмам. Ускорить этот процесс поможет триходерма — полезный грибок, ускоряющий разложение органики. После такой "прокачки" здесь пойдут в рост даже требовательные томаты, морковь и свёкла.

Деревья на глине? Почему бы и нет

Глинистая почва богата кальцием, который особенно ценен для косточковых деревьев — слив, вишен, абрикосов. Главное — не сажать в чистую глину. Подготовьте посадочные ямы: насыпьте смесь грунта и перегноя, чтобы корни чувствовали себя комфортно.

Секрет воздушной структуры — сидераты

Весной или осенью засевайте грядки фацелией. Её мощная корневая система разрыхляет почву, не давая ей слёживаться.
А если не убирать зелень — она задержит снег, а весной превратится в натуральное удобрение.
Небольшая перекопка — и участок снова готов к посадке.

Глина может быть тяжёлой только на первый взгляд. При грамотном подходе она становится вашим союзником в борьбе за урожай.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии
Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов
Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов
Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям
Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха
Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы
Как из обычного карпа сделать звезду ужина — секреты простого, но шикарного блюда
ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли стать культовыми, но не стали
Аллергия — не приговор: вот какие животные подойдут вам
Последняя воля Анастасии Заворотнюк: как разделят имущество между мужем и детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.