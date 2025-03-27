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Эффективный домашний спрей против мха: избавьтесь от нежелательного растительности на газоне

1:55
Садоводство » Советы

Мох на газоне — привычная проблема для многих садоводов, но теперь есть простой и эффективный способ избавиться от него. Специалисты предлагают домашний спрей, который поможет не только удалить мох, но и предотвратить его повторное появление.

Газон, газонная трава
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газон, газонная трава

Как показывает практика, мох процветает на темных и влажных участках. Если ваш газон затенен высокими деревьями и кустами, рекомендуется их обрезать и продумать качественную дренажную систему для предотвращения накопления воды. Кроме того, кислый состав почвы, недостаток питательных веществ и слишком низкая стрижка также могут способствовать появлению мха.

Для борьбы с этой проблемой можно приготовить спрей из 3 столовых ложек моющего средства и 4 литров воды. Смешайте ингредиенты, налейте в распылитель и обработайте участки, пораженные мхом. Эффект будет заметен уже через 24 часа — мох начнет коричневеть или желтеть. После этого его можно удалить граблями.

Еще одним эффективным методом является механическое удаление с помощью аэратора, который также проветривает почву. Если аэратора нет, можно воспользоваться обычными граблями. Важно проводить эти работы весной или осенью, когда газон активно растет.

Кроме того, правильный полив газона также играет свою роль. Глубокое и режее поливание способствует развитию корней и снижает поверхностную влажность, что помогает предотвратить рост мха. Оптимальное время для полива — утро.

Регулярная стрижка газона на высоту от 3 до 5 см способствует его здоровому росту и уменьшает шансы на появление мха. С этими простыми шагами вы сделаете свой газон красивым и ухоженным, избавившись от надоедливого мха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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