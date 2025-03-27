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Это растение не боится жары и холода: вот почему его выбирают для сада

1:49
Садоводство

В мире растений тоже есть выносливые бойцы — те, кто не только выживает, но и цветёт в условиях, где другие быстро сдаются. Одна из таких звёзд — лантана.

Лантана
Фото: Own work by Mercewiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лантана

Минимум забот — максимум красоты

Лантана родом из тёплых тропических районов Америки и Африки, но спокойно переживает и жару, и прохладу. Она легко адаптируется к разной влажности, будь то сухая почва или более сырые участки. Ухаживать за ней почти не нужно, а выглядит она эффектно: яркие цветы (жёлтые, розовые, оранжевые, фиолетовые) на фоне насыщенно-зелёной листвы мгновенно украшают сад.

Привлекает жизнь в сад

Эта красавица не только радует глаз, но и становится магнитом для бабочек и пчёл. А значит — помогает поддерживать биоразнообразие и оживляет ваш зелёный уголок.

Нюансы, о которых важно знать

Лантана растёт быстро — настолько, что может начать теснить других "жильцов" вашего сада. Поэтому без контроля она может превратиться в агрессивного соседа. Регулярная обрезка поможет держать ситуацию под контролем.

Простые правила ухода:

  • Солнце: лучше всего чувствует себя на солнечном месте, но полутень тоже подойдёт.
  • Почва: главное — хороший дренаж. Тип земли не принципиален.
  • Полив: умеренный, после укоренения легко переносит засуху.
  • Периодическая обрезка: необходима для пышного цветения и сдерживания роста.

Если ищете неприхотливое, красивое растение, которое будет радовать вас всё лето — лантана подойдёт идеально. Даже начинающий садовод справится с её выращиванием, а результат впечатлит каждого.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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