Это растение не боится жары и холода: вот почему его выбирают для сада

В мире растений тоже есть выносливые бойцы — те, кто не только выживает, но и цветёт в условиях, где другие быстро сдаются. Одна из таких звёзд — лантана.
Лантана родом из тёплых тропических районов Америки и Африки, но спокойно переживает и жару, и прохладу. Она легко адаптируется к разной влажности, будь то сухая почва или более сырые участки. Ухаживать за ней почти не нужно, а выглядит она эффектно: яркие цветы (жёлтые, розовые, оранжевые, фиолетовые) на фоне насыщенно-зелёной листвы мгновенно украшают сад.
Эта красавица не только радует глаз, но и становится магнитом для бабочек и пчёл. А значит — помогает поддерживать биоразнообразие и оживляет ваш зелёный уголок.
Лантана растёт быстро — настолько, что может начать теснить других "жильцов" вашего сада. Поэтому без контроля она может превратиться в агрессивного соседа. Регулярная обрезка поможет держать ситуацию под контролем.
Если ищете неприхотливое, красивое растение, которое будет радовать вас всё лето — лантана подойдёт идеально. Даже начинающий садовод справится с её выращиванием, а результат впечатлит каждого.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.