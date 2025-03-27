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Бюджетно и красиво: как затенить участок за один день

2:40
Садоводство

Жаркие летние дни — это прекрасно, пока не наступает момент, когда находиться на даче становится невыносимо. От палящего солнца хочется спрятаться, а в саду — ни уголка тени. Решение есть: можно создать укрытие от жары с помощью простых, но эффективных приёмов. И сделать это не только практично, но и эстетично.

Тенистый парк
Фото: commons.wikimedia.org by Aglav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тенистый парк

1. Шторы — быстрое спасение от зноя

Обычные уличные шторы или отрезы ткани могут стать настоящим спасением. Их подвешивают на веранде, беседке или даже между деревьями. Главное — повесить их с южной и западной стороны. Такая "одежда для сада" не только защищает от солнца, но и делает участок уютнее.

2. Деревья и кустарники — натуральная защита

Крупные деревья вроде ивы, липы или ели создают устойчивую тень. Правда, вырастить их за один день не получится, но если посадить быстрорастущие саженцы — результат не заставит ждать. А пока они растут, можно использовать высокорослые кустарники.

3. Навес — решение за пару часов

Навес можно сделать из плотной ткани или брезента. Он легко монтируется к стенам дома или опорам. Главное — выбрать прочный материал, устойчивый к солнцу и дождю, и не забывать очищать его от влаги после осадков.

4. Мебель с крышей — всё включено

Если не хочется возиться с постройками, подойдёт мебель с навесом. Кресла и диваны с встроенным "колпаком" создают точечную тень, куда приятно присесть. Только выбирайте модели с вентиляцией — иначе получится парник.

5. Садовый зонт — мобильная тень

Зонт хорош тем, что его можно поставить где угодно — хоть у дома, хоть прямо на огороде. Особенно удобно, когда работаешь на грядках: и растения в тени, и сам не сгораешь. И если солнце сместилось — просто переставь зонт.

6. Вьющиеся растения — красиво и эффективно

Арки, перголы и шпалеры с вьюнами вроде клематиса или девичьего винограда — это не только тень, но и украшение сада. Лианы быстро обвивают конструкцию и создают прохладное "зелёное убежище".

7. Полноценная крыша — вариант на годы

Самый капитальный способ — построить крышу. Это может быть стационарная беседка или открытая веранда. Такой вариант потребует времени и вложений, зато результат будет стабильным и долговечным.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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