Цветы, с которыми не шутят: опасность может расти у вас под окнами

Не все красивые растения одинаково безопасны. Некоторые из них способны вызвать серьёзные ожоги, галлюцинации и даже паралич. Они притягивают взгляд, но скрывают в себе настоящую угрозу — причём порой достаточно просто дотронуться или вдохнуть аромат.
Милая на вид белладонна, известная как красавка, может привести к остановке дыхания. Не менее коварен олеандр — его сок токсичен даже в малых дозах. А сок диффенбахии, столь популярной в офисах, при попадании в рот может вызвать отёк языка и потерю голоса.
Некоторые растения не прощают даже случайного прикосновения. Так действует, например, ядовитый борщевик — при контакте с кожей на солнце вызывает сильные ожоги. Или дурман, нередко произрастающий вдоль дорог, — вызывает галлюцинации и потерю ориентации.
Природа прекрасна, но иногда — крайне опасна. Эти растения умеют защищаться лучше, чем кажется на первый взгляд.
Адениум, также называемый "розой пустыни", поражает красотой, но содержит смертельный яд.
Глициния, с её душистыми соцветиями, может быть токсична при попадании внутрь.
Мимоза стыдливая кажется игрушкой природы, но способна вызвать серьёзную аллергическую реакцию.
Эти представители флоры часто встречаются в садах, парках и на подоконниках. Но стоит помнить: не всё, что зелёное и цветущее, безопасно для людей и животных.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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