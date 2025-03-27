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Урожай будет втрое больше: что посадить после кабачков, чтобы не копать зря

2:37
Садоводство

Вырастить кабачки — несложно. А вот сохранить плодородие почвы после них — уже искусство. Грядка, на которой летом плодоносили тыквенные, к осени оказывается буквально выжженной. И если на следующий год посадить туда что-то бездумно, можно не дождаться урожая. Чтобы избежать провалов, нужно учитывать севооборот — правила, которые знают опытные дачники.

Кабачок
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок

Почему нельзя сажать кабачки на одном месте

Каждый год культура вытягивает из земли одни и те же микроэлементы. Это приводит к дисбалансу: что-то накапливается, что-то уходит совсем. Но и это не всё - на участке оседают вредители и патогены, которым от переезда никуда не деться. Если сажать кабачки или их "родню" снова — болячки передаются, урожай падает. Поэтому нужно менять место и выбирать растения с другими требованиями и иммунитетом.

Кого точно можно посадить после кабачков

  1. Морковь - уходит корнем глубоко, берёт питание там, где кабачки не дотянулись.

  2. Свекла - тоже корнеплод, идеально использует остатки ресурсов.

  3. Горох - сам обогащает почву азотом, кабачки его как раз и истощают.

  4. Фасоль - аналогично работает на восстановление почвы.

  5. Лук и чеснок - поверхностные корешки, да ещё и обеззараживают землю своими фитонцидами.

  6. Зелень - укроп, петрушка, сельдерей — неприхотливы и растут легко.

  7. Салаты - мелкая корневая система и отсутствие общих болезней.

  8. Сидераты - рожь, фацелия, горчица — восстанавливают плодородие.

  9. Томаты - подойдут, если предварительно обеззаразить почву от фитофторы.

  10. Баклажаны - требуют подкормки и обработки от фитофтороза.

  11. Капуста - прожорлива, но совместима, если вносить удобрения.

  12. Сельхозпряности - мята, майоран, любисток — как бонус улучшают вкус других культур.

Кого лучше не сажать

  1. Огурцы - родственные растения с теми же болезнями.

  2. Тыква - полное совпадение по вредителям и "аппетиту".

  3. Патиссоны - всё как у кабачков, и это плохо.

  4. Арбузы и дыни - опасные грибки останутся в земле и погубят всходы.

Полезная схема чередования культур

После кабачков сажайте то, что будет питаться на другом уровне, не боится прежних вредителей и желательно восстанавливает баланс. Кабачки возвращайте на прежнее место только через 4 года.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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