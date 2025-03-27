Урожай будет втрое больше: что посадить после кабачков, чтобы не копать зря

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить кабачки — несложно. А вот сохранить плодородие почвы после них — уже искусство. Грядка, на которой летом плодоносили тыквенные, к осени оказывается буквально выжженной. И если на следующий год посадить туда что-то бездумно, можно не дождаться урожая. Чтобы избежать провалов, нужно учитывать севооборот — правила, которые знают опытные дачники.

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачок

Почему нельзя сажать кабачки на одном месте

Каждый год культура вытягивает из земли одни и те же микроэлементы. Это приводит к дисбалансу: что-то накапливается, что-то уходит совсем. Но и это не всё - на участке оседают вредители и патогены, которым от переезда никуда не деться. Если сажать кабачки или их "родню" снова — болячки передаются, урожай падает. Поэтому нужно менять место и выбирать растения с другими требованиями и иммунитетом.

Кого точно можно посадить после кабачков

Морковь - уходит корнем глубоко, берёт питание там, где кабачки не дотянулись. Свекла - тоже корнеплод, идеально использует остатки ресурсов. Горох - сам обогащает почву азотом, кабачки его как раз и истощают. Фасоль - аналогично работает на восстановление почвы. Лук и чеснок - поверхностные корешки, да ещё и обеззараживают землю своими фитонцидами. Зелень - укроп, петрушка, сельдерей — неприхотливы и растут легко. Салаты - мелкая корневая система и отсутствие общих болезней. Сидераты - рожь, фацелия, горчица — восстанавливают плодородие. Томаты - подойдут, если предварительно обеззаразить почву от фитофторы. Баклажаны - требуют подкормки и обработки от фитофтороза. Капуста - прожорлива, но совместима, если вносить удобрения. Сельхозпряности - мята, майоран, любисток — как бонус улучшают вкус других культур.

Кого лучше не сажать

Огурцы - родственные растения с теми же болезнями. Тыква - полное совпадение по вредителям и "аппетиту". Патиссоны - всё как у кабачков, и это плохо. Арбузы и дыни - опасные грибки останутся в земле и погубят всходы.

Полезная схема чередования культур

После кабачков сажайте то, что будет питаться на другом уровне, не боится прежних вредителей и желательно восстанавливает баланс. Кабачки возвращайте на прежнее место только через 4 года.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

