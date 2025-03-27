Урожай будет втрое больше: что посадить после кабачков, чтобы не копать зря

Вырастить кабачки — несложно. А вот сохранить плодородие почвы после них — уже искусство. Грядка, на которой летом плодоносили тыквенные, к осени оказывается буквально выжженной. И если на следующий год посадить туда что-то бездумно, можно не дождаться урожая. Чтобы избежать провалов, нужно учитывать севооборот — правила, которые знают опытные дачники.
Каждый год культура вытягивает из земли одни и те же микроэлементы. Это приводит к дисбалансу: что-то накапливается, что-то уходит совсем. Но и это не всё - на участке оседают вредители и патогены, которым от переезда никуда не деться. Если сажать кабачки или их "родню" снова — болячки передаются, урожай падает. Поэтому нужно менять место и выбирать растения с другими требованиями и иммунитетом.
Морковь - уходит корнем глубоко, берёт питание там, где кабачки не дотянулись.
Свекла - тоже корнеплод, идеально использует остатки ресурсов.
Горох - сам обогащает почву азотом, кабачки его как раз и истощают.
Фасоль - аналогично работает на восстановление почвы.
Лук и чеснок - поверхностные корешки, да ещё и обеззараживают землю своими фитонцидами.
Зелень - укроп, петрушка, сельдерей — неприхотливы и растут легко.
Салаты - мелкая корневая система и отсутствие общих болезней.
Сидераты - рожь, фацелия, горчица — восстанавливают плодородие.
Томаты - подойдут, если предварительно обеззаразить почву от фитофторы.
Баклажаны - требуют подкормки и обработки от фитофтороза.
Капуста - прожорлива, но совместима, если вносить удобрения.
Сельхозпряности - мята, майоран, любисток — как бонус улучшают вкус других культур.
Огурцы - родственные растения с теми же болезнями.
Тыква - полное совпадение по вредителям и "аппетиту".
Патиссоны - всё как у кабачков, и это плохо.
Арбузы и дыни - опасные грибки останутся в земле и погубят всходы.
После кабачков сажайте то, что будет питаться на другом уровне, не боится прежних вредителей и желательно восстанавливает баланс. Кабачки возвращайте на прежнее место только через 4 года.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.