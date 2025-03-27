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Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод

2:00
Садоводство

Клубника — одна из самых любимых и благодарных ягод на участке. Но чтобы летом собирать её мисками, в марте нужно не лениться: именно сейчас формируется будущий урожай. Несколько простых, но своевременных шагов — и ароматный джем, летние десерты и тарелка с клубникой и молоком вам обеспечены.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Наводим порядок: что сделать в первую очередь

Начинайте с очистки грядок. Если вы укрывали кусты на зиму соломой, листьями или лапником — сейчас это нужно убрать. Старая мульча тоже отправляется в компост или мусор.

Затем осмотрите каждое растение: удалите сухие и отмершие листья, аккуратно срезая их острым секатором. Это не только улучшит внешний вид посадок, но и защитит от вредителей и болезней. Удалённые растительные остатки лучше не оставлять на участке — их стоит сжечь или выбросить.

Подкормка: чем накормить клубнику после зимы

Растениям сейчас нужен импульс для роста. Используйте удобрения с повышенным содержанием азота и калия — они стимулируют развитие зелёной массы и укрепляют будущие завязи. Подойдёт как специальная клубничная смесь, так и хорошо перепревший компост. Главное — не засыпать "сердечки" кустов.

Обрезка и пересадка: удаляем лишнее

Часто после зимы на грядках остаются погибшие кусты — сухие, ломкие, без признаков жизни. Их лучше сразу удалить и заменить молодыми саженцами. А если у вас есть клубника, давшая усы — весной самое время высадить их на новые места.

Почва: лёгкое взрыхление без фанатизма

И наконец, взрыхлите землю между кустами. Лёгкое рыхление мотыгой или ручной лопаткой обеспечит доступ воздуха к корням, улучшит водопроницаемость и поможет усвоению питательных веществ. Главное — не повредите корневую систему.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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